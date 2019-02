Vitamin C i výživové doplňky. Venezuelská opozice do země doručila první zásilku humanitární pomoci

Venezuelský opoziční vůdce Juan Guaidó uvedl, že jeho tým v pondělí doručil první zásilku humanitární pomoci do země. Nespecifikoval však, jak dodávku obdržel, uvedla agentura Reuters. Režim zvoleného prezidenta Nicoláse Madura dosud přísunu pomoci zvenčí brání. Caracas 7:44 12. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Protesty zdravotnického personálu za zvýšení platu a dodávky základního zdravotnického vybavení a léků ve venezuelském hlavním městě Caracas v srpnu 2018 | Zdroj: Profimedia

Juan Guaidó zveřejnil na twitteru video, kde je obklopen hromadou bílých krabiček s vitamínem C a výživovými doplňky. Neuvedl ale, odkud a ani od koho léky pocházejí.

„Dnes jsme doručili první dar či první zásilku humanitární pomoci. Není jí mnoho, protože víte, že (armáda) dosud blokuje hranici,“ řekl v pondělí 35letý politik.

Guaidóa, který se minulý měsíc prohlásil za dočasného prezidenta Venezuely, už uznalo jako úřadující hlavu státu na 50 zemí včetně Česka. Opozice i tyto státy nepovažují loňské volby za demokratické a požadují vypsání nových.

Hoy hicimos la primera entrega de la #AyudaHumanitaria. 1.700.000 porciones para atender a nuestras madres embarazadas y niños en estado de desnutrición.



Para atender a la población más vulnerable debemos organizarnos y lograr la apertura del canal humanitario. #VamosBienVzla pic.twitter.com/tIE4Dsjbvp — Juan Guaidó (@jguaido) 11. února 2019

Podvýživa a nemoci

Venezuelská opozice koordinuje snahy západních států, firem a organizací o doručení pomoci do země, kde se v posledních letech kvůli hospodářskému kolapsu rozšířila podvýživa a nemoci.

Maduro tvrdí, že pověsti o naléhavé humanitární potřebě ve Venezuele jsou výmysl, jímž chce Washington odůvodnit intervenci. Poslání pomoci Maduro označil za politickou show. Nedostatek potravin a léků ve Venezuele je podle něj důsledek amerických sankcí.

Několik tun potravin a léků poslaných Spojenými státy je od čtvrtka ve skladech zřízených v kolumbijské pohraniční Cúcutě. Průjezd přes most z venezuelské strany ale blokuje armáda s pomocí kontejnerů a cisterny. Dosud nejsou žádné známky toho, že by tato pomoc opustila sklady a byla přepravována do Venezuely.

Guaidó apeloval na venezuelskou armádu, aby pomoc dovolila převézt do země. Podle něj je bránění humanitární pomoc téměř totéž co genocida. Řekl také, že než vojáci pomoc vpustí, budou kromě Cúcuty zřízena sběrná místa pomoci také v Brazílii a karibských ostrovech. Na jeho pokyn pak budou zásilky současně dovezeny do Venezuely.