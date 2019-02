‚Podařilo se.‘ Do Venezuely dorazila dodávka humanitární pomoci, tvrdí portorický guvernér

Humanitární pomoc, kterou se v těchto dnech snaží dostat do Venezuely místní opozice a jíž se snaží prezident Nicolás Maduro zabránit, už dorazila do země. Ve čtvrtek to v televizi CNN sdělil zástupce portorického guvernéra Luis Rivera Marín. Neuvedl ale, kudy se první dodávka pomoci do Venezuely dostala, bylo to zřejmě letecky. Caracas 20:15 7. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tisíce lidí se začaly v ulicích scházet v poledne místního času k poklidným protestům s cílem nevyvolat zásah bezpečnostních složek | Foto: Stringer | Zdroj: Reuters

„Viděli jsme velmi smutné obrázky blokád pozemních cest z kolumbijské Cúcuty do Venezuely,“ uvedl Rivera. „Podařilo se nám ale najít některé trasy a dodávka už dorazila. Věříme, že ani vojáci to nemohou zastavit,“ dodal.

Několik hodin předtím se guvernér Portorika Ricardo Rosselló svěřil kolumbijskému rozhlasu, že očekává potvrzení přistání letadla na místo určení a že už je připravena i loď s humanitární pomocí.

Blokáda mostu

Ve středu se na sociálních sítích objevily fotografie blokády na mostě Las Tienditas, který spojuje Kolumbii a Venezuelu a který od vybudování v roce 2016 nikdy nebyl otevřen kvůli špatným vztahům Madura s kolumbijskou vládou.

Očekávalo se ale, že právě tudy by se měly dodávky humanitární pomoci do Venezuely dostat. Podle opozičního poslance Franklyna Duarteho umístili cisternu a dva nákladní návěsy na most venezuelští vojáci. Prezident Maduro totiž humanitární pomoc odmítá a tvrdí, že Venezuelci ji nepotřebují a že se tak USA a Kolumbie snaží o intervenci.

Ve Venezuele je už několik let nedostatek základních potravin a nemocní umírají kvůli nedostatku léků. Velký podíl na této situaci má současná socialistická vláda a její řízená hospodářská politika. Tento týden Maduro uvedl, že Venezuelci nejsou žebráci a že vše, co potřebují, si dokážou vyrobit sami.

Předseda venezuelského parlamentu Juan Guaidó, jehož v předchozích dvou týdnech uznalo více než 40 zemí za prozatímního prezidenta s úkolem uspořádat svobodné prezidentské volby, opakovaně vyzval armádu, aby vstup humanitární pomoci do země umožnila. Podle něj bez ní hrozí smrt až 300 tisícům lidí.