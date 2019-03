NYT: Kamion s pomocí na venezuelské hranici zřejmě omylem zapálil protivládní demonstrant

Široce medializovaná zpráva, že vláda venezuelského autoritářského prezidenta Nicoláse Madura nechala zapálit koncem února kamion s humanitární pomocí ze zahraničí, se podle nedělní zprávy listu The New York Times zřejmě nezakládá na pravdě. Požár pravděpodobně omylem způsobil jeden z protirežimních demonstrantů, uvedl americký deník. Video Caracas 14:28 11. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejméně jeden z kamionů s humanitární pomocí se u hranic s Kolumbií vznítil | Foto: Marco Bello | Zdroj: Reuters

Venezuela se už několik let potýká s hospodářskou krizí, za niž podle části analytiků do značné míry může řízená hospodářská politika Madurovy socialistické vlády.

Maduro ale zahraniční pomoc odmítá s tím, že ji Venezuelané nepotřebují a že jde o intervenci Spojených států a Kolumbie se snahou svrhnout jeho režim. Aby vstupu humanitární pomoci do Venezuely zabránil, nechal prezident v únoru na hranicích postavit zátarasy a poslal k nim armádu.

‚Tyran v Caracasu tančil‘

Když 23. února u venezuelsko-kolumbijské hranice čekaly kamiony s humanitární podporou, jeden z automobilů zachvátily plameny. Americký viceprezident Mike Pence tehdy napsal, že „tyran v Caracasu tančil“, když jeho stoupenci „zapalovali potraviny a léky“.

Humanitární kamion na venezuelsko-kolumbijské hranici začal hořet. Při nepokojích zemřeli dva lidé Číst článek

Americké ministerstvo zahraničí zveřejnilo videonahrávku s komentářem, podle kterého Maduro zapálení kamionů nařídil. Také venezuelská opozice publikovala snímky hořící pomoci, které následně převzala řada médií v Latinské Americe jako důkaz Madurovy krutosti.

Deník The New York Times ale uvedl, že dosud nezveřejněný videozáznam, který získal, a některá další videa umožnily rekonstrukci tehdejších událostí, jež odporují verzi Washingtonu a venezuelské opozice. Podle těchto videonahrávek se zdá, že požár nešťastnou náhodou založil jeden z opozičních demonstrantů, kteří přišli na hranici vojenskou blokádu prolomit.

Na videonahrávce je vidět, jak jeden protivládní demonstrant hodí Molotovův koktejl směrem k policistům, kteří blokují most spojující Kolumbii a Venezuelu s cílem zabránit průjezdu kamionů.

Během letu se od láhve oddělí kus látky použitý jako hořlavá náplň a zamíří k nákladnímu autu s pomocí. O půl minuty později je kamion v plamenech, píše s poukazem na nahrávku list The New York Times.

Zapálení pomoci vedlo koncem února k širokému odsouzení vlády ve Venezuele, odkud kvůli ekonomické krizi a tvrdému pronásledování opozice uprchly už více než tři miliony obyvatel. Mnozí Madurovi kritici po incidentu poukazovali na to, že režim nechal při potyčkách na hranici zničit ohněm léky, přestože mnoho lidí ve venezuelských nemocnicích na jejich nedostatek umírá.

Kvůli výpadku elektřiny ve Venezuele nikdo nezemřel, tvrdí Madurova vláda Číst článek

Nepodložené tvrzení

Podle The New York Times se ale i tvrzení o zásilce léků zdá nepodložené. Americká Agentura pro mezinárodní rozvoj, která byla hlavním dodavatelem pomoci čekající na mostě, léky na seznamu darovaného materiálu neměla.

Vysoký venezuelský opoziční představitel deníku The New York Times řekl, že shořelá zásilka obsahovala zdravotnický materiál jako ochranné roušky a rukavice, nikoli však léky. Na videonahrávkách zhlédnutých redaktory listu bylo vidět, že v krabicích jsou mimo jiné hygienické balíčky obsahující mýdlo či zubní pastu.

Tvrzení o spálených lécích ale přetrvalo. „Maduro najímá zločince, aby pálili léky a potraviny určené pro občany Venezuely,“ napsal 2. března na twitteru bezpečnostní poradce Bílého domu John Bolton.

Objednejte si Newsletter na každý všední den Napište do pole iRozhlas Smazat OK Neplatný e-mail,

zkuste jiný

Když The New York Times kvůli rozporuplnému incidentu oslovil americké úřady, byla jejich slova již opatrnější. „Výpovědi svědků naznačují, že požár začal, když Madurovy síly násilně blokovaly vstup humanitární pomoci do země,“ uvedly v prohlášení, aniž specifikovaly, kdo oheň založil. Američtí činitelé rovněž zdůraznili, že bez ohledu na konkrétní okolnosti připisují odpovědnost za incident Madurovým silám, protože toho dne kamiony blokovaly.

Madurova vláda od začátku tvrdila, že kamion zapálili opoziční demonstranti. Přišla i s dalšími - podle všeho neopodstatněnými - tvrzeními, jako že zásilka pomoci obsahovala prošlé potraviny či americké zbraně.