Vůdce venezuelské opozice Guaidó se vrátil do země, vyzval k dalším protestům

Návrat Guaidóa, kterého už pět desítek zemí uznalo za prozatímního prezidenta, se očekával s napětím. Nebylo totiž jasné, zda autoritářský prezident Nicolás Maduro nechá svého hlavního politického soka zatknout, či zda ho vůbec pustí do země.

Guaidó se po více než týdnu vrátil do vlasti z cesty po okolních zemích, kde sbíral podporu jako prozatímní hlava státu. Před svým návratem vyzval stoupence opozice, aby v pondělí opět vyšli do ulic demonstrovat proti Madurovu režimu. Podle internetových médií se v řadě venezuelských měst, včetně Caracasu, už lidé scházejí.

Juan Guaidó

@jguaido Ya en nuestra tierra amada! Venezuela, acabamos de pasar migración y nos movilizaremos a dónde está nuestro pueblo!



#VamosJuntosALaCalle 23041 42426

„Zpět v naší milované zemi! Venezuelo, právě jsme prošli imigrační kontrolou a teď zamíříme tam, kde jsou naši lidé,“ napsal Guaidó po příletu na svém twitterovém účtu.

Madura před případným zásahem proti Guaidóovi při jeho návratu do Venezuely varovaly Spojené státy. Bezpečnostní poradce amerického prezidenta John Bolton v neděli zdůraznil, že Washington i mezinárodní společenství odpoví „jasně a důrazně“ na jakýkoli pokus zabránit Guaidóovi v bezpečném návratu do země.

Poslední chyba

Případné zatčení Guaidóa by opozici poskytlo jasný důkaz represí Madurovy vlády proti jejím politickým protivníkům a vedlo by k ještě tvrdším sankcím ze strany Spojených států. Na druhé straně by opozice přišla o důležitou osobnost, která jí po letech vnitřní rivality přinesla jednotu.

Ani ruská, ani americká. Rezoluce o Venezuele v Radě bezpečnosti neprošly Číst článek

„Po mém příletu, ať už diktátor (Maduro) podnikne cokoli, budeme pokračovat,“ vzkázal v pondělí ráno Guaidó na twitteru svým přívržencům. A na stejném místě už v neděli napsal: „Pokud se režim odváží mě zatknout, bude to jedna z posledních chyb, kterých se dopustí.“

Maduro minulý týden naznačil, že něco proti Guaidóovi podniknuto být může. „Nemůže si jen tak odejít a zase přijít… justice mu zakázala opustit zemi a já zákony respektuji,“ řekl v rozhovoru poskytnutém televizi ABC. Narážel tak na předběžné opatření, které soud vydal koncem ledna a jímž na žádost prokurátora obstavil Guaidóvi účty a zakázal mu vycestovat ze země.