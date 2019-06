Z Venezuely utekly už čtyři miliony lidí, uvedla OSN a vyzvala k mezinárodní pomoci

Již více než čtyři miliony lidí uprchly v posledních několika letech z Venezuely, kterou sužuje politická a hluboká ekonomická krize. Vyplývá to z údajů, které v pátek zveřejnila Organizace spojených národů. Kvůli nárůstu počtu uprchlíků by měl svět podpořit země, do nichž se Venezuelané uchylují, uvedl zmocněnec OSN a Mezinárodní organizace pro migraci (IOM).

