Rozhovory s opozicí v Norsku budou podle Madura pokračovat. Guaidó je začátkem měsíce ale neplánoval

Rozhovory mezi venezuelskou vládou a opozicí v Norsku mají v budoucnu pokračovat. V televizním vystoupení to ve čtvrtek uvedl venezuelský prezident Nicolás Maduro, nenaznačil však kdy a o čem přesně by se mělo jednat, napsala agentura AFP. Caracas 10:57 28. června 2019

Ve středu přitom Maduro oznámil, že tajná služba zabránila dalšímu pokusu o puč, za kterým podle něj stála právě opozice. Její lídr Juan Guaidó to však popřel.

„Jediné, co mohu pro tuto chvíli říct, je, že dialog s Nory postupuje, bude pokračovat a budeme ho směřovat k dosažení ověřitelné a uskutečnitelné mírové dohody ve Venezuele,“ prohlásil Maduro. „Máme novinky, pozitivní informace,“ dodal ještě Maduro, aniž by poskytl bližší detaily.

Poslední dvě kola jednání zprostředkovaná norskou diplomacií, která se konala letos v květnu, žádné konkrétní výsledky nepřinesla. Guaidó 7. června prohlásil, že opozice další setkání s Madurem v Oslu neplánuje.

Šéf opozice už dříve stanovil tři cíle, kterých by chtěl v jednáních s vládou dosáhnout: odchod Madura z funkce, ustanovení přechodné vlády a konání svobodných voleb.

Guaidó Madura obviňuje z uzurpování moci, tvrdí totiž, že jeho vítězství v posledních volbách v roce 2018 byl podvod. Prohlásil se proto jako předseda parlamentu prozatímním prezidentem, jeho legitimitu uznává asi padesát světových zemí včetně USA, Chile a Kolumbie. Ty Maduro ve středu rovněž nařkl z účasti na pokusu o převrat.

Venezuelské úřady Guaidóa již dříve obvinily z uzurpace prezidentské funkce a zbavily ho poslanecké imunity, nicméně se ho zatím neodvážily zatknout. Washington prohlásil, že pokud by byl Guaidó zadržen, byla by to „poslední chyba (venezuelské) diktatury“.

Naděje na úspěch rozhovorů mezi vládnoucím režimem a opozicí ve Venezuele jsou podle agentury Reuters malé, předchozí jednání v letech 2016 a 2018 totiž vyústila pouze ve vzájemné obviňování a nepřinesla žádnou dohodu.