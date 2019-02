Mrtví švábi, plesnivé zdi, nedostatek léků. Venezuelské zdravotnictví kolabuje

Venezuelský prezident Nicolás Maduro slíbil svým občanům bezplatnou lékařskou péči. Jenže nemocnice teď ale mohou nabídnout pouze lůžka a velmi základní ošetření. Podle lékařů a příbuzných pacientů vláda zdravotnický systém posledních pět let zanedbávala a nyní kolabuje, informuje britský server BBC. Caracas 13:10 9. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Protesty zdravotnického personálu za zvýšení platu a dodávky základního zdravotnického vybavení a léků ve venezuelském hlavním městě Caracas v srpnu 2018 | Zdroj: Profimedia

Lékařské sklady jsou prázdné a v zemi chybí i základní léky. V zařízeních mají problém s dostupností vody a některá oddělení se proto musela uzavřít.

„Tohle by měla být lednice a měla by být plná inzulínu,“ ukazuje reportérka BBC Orla Guerinová do zašlého chladícího zařízení. „Rozbila se před pěti lety a nikdy nebyla opravena. A právě u mých nohou je mrtvý šváb,“ dodává.

Jedním z pacientů, kterého televize vyzpovídala, je těžce nemocný Luis s nádorem na mozku. „Musím si půjčit veškeré chirurgické vybavení, které potřebují pro mou operaci a koupit si všechny zdravotnické potřeby včetně gázy,“ říká na kameru.

Na některých společných pokojích teď podle reportáže leží pacienti s rakovinou a tuberkulózou.

Maduro: nejsme žebráci

Tristní podmínky venezuelského lékařství kritizuje i jeden z lékařů. „Viním prezidenta Madura. My, doktoři, musíme říkat pravdu. Musíme dělat vše možné, abychom zachránili naše pacienty. Ale nyní nemůžeme,“ říká velmi otevřeně.

Spojené státy, Kolumbie a další jihoamerické země vyslaly do Venezuely humanitární konvoj s potravinami a léky. Maduro jim ale vzkázal, že nejsou žebráci, a přikázal armádě zablokovat část hraničních přechodů.

Hlad, beznaděj a dva prezidenti. ‚O změnu se pereme roky. Lidé chtějí demokracii,‘ říká venezuelská novinářka Číst článek

Ve čtvrtek večer ale televizi CNN zástupce portorického guvernéra Luis Rivera Marín řekl, že humanitární pomoc do Venezuely dorazila. Neuvedl ale, kudy se první dodávka pomoci do země dostala. Pravděpodobně to bylo letecky.

Nedostatek potravin i léků

Další humanitární pomoc ve čtvrtek v nejméně šesti kamionech dorazila do kolumbijského města Cúcuta k venezuelským hranicím.

„Viděli jsme velmi smutné obrázky blokád pozemních cest z kolumbijské Cúcuty do Venezuely,“ uvedl Rivera. „Podařilo se nám ale najít některé trasy a dodávka už dorazila. Věříme, že ani vojáci to nemohou zastavit,“ dodal. Kromě základních potravin je i nedostatek léků.

Předseda venezuelského parlamentu Juan Guaidó, jehož v předchozích dvou týdnech uznalo více než 40 zemí za prozatímního prezidenta s úkolem uspořádat svobodné prezidentské volby, opakovaně vyzval armádu, aby vstup humanitární pomoci do země umožnila. Podle něj bez ní hrozí smrt až 300 tisícům lidem.