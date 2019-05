Maduro chce předčasné volby do opozičního sboru, svému parlamentu prodloužil mandát

Venezuelský prezident Nicolás Maduro v pondělí navrhl, aby se uskutečnily předčasné volby do Národního shromáždění, které ovládá opozice v čele s jejím lídrem Juanem Guaidóem. Ústavodárné shromáždění, které Maduro ustavil jako svůj parlament v roce 2017, zároveň oznámilo, že svůj mandát prodloužilo do konce příštího roku, informovala agentura AFP. Caracas 7:04 21. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kdy by se měly volby konat, prezident Maduro nesdělil | Zdroj: Reuters

Volby do Národního shromáždění v roce 2015 vyhrála opozice, Madurova vláda ale jeho legitimitu neuznává a v roce 2017 ustavila de facto nový parlament - Ústavodárné shromáždění. Příští řádné volby do Národního shromáždění by se měly konat v závěru příštího roku.

Na shromáždění příznivců socialistické vlády, které se konalo u příležitosti prvního výročí Madurova sporného znovuzvolení do funkce, venezuelský prezident navrhl, aby se uskutečnily předčasné volby do sboru ovládaného opozicí. Kdy přesně by se měly konat, ale nesdělil.

Novou ústavu nenavrhli

Ústavodárné shromáždění dekretem, který podepsal jeho předseda Diosdado Cabello, prodloužilo mezitím svůj mandát do 31. prosince 2020. Původním smyslem tohoto shromáždění bylo do srpna letošního roku vypracovat novou ústavu. Žádný návrh sbor ale zatím nepředložil.

V čele opozicí ovládaného Národního shromáždění nyní stojí Juan Guiadó, kterého za prozatímního prezidenta Venezuely uznaly v důsledku sporných prezidentských voleb z loňského roku desítky zemí světa včetně Spojených států a Česka. Madura podporuje Rusko, Kuba či Čína. Na své straně má socialistický prezident zatím také venezuelskou armádu.