USA hrozí Venezuele sankcemi. 'Drzí imperialisté věří, že vládnou světu,' kontroval Maduro

Už ve středu Spojené státy uvalily sankce na 13 představitelů socialistického režimu - včetně ministra vnitra nebo vrchního velitele armády.

Prezident Maduro krok Washingtonu odsoudil. "Sankcemi postižení krajané mají plnou podporu Venezuely proti této protiprávní a drzé zemi, která uvaluje sankce na jiné. Američtí imperialisté věří, že vládnou světu a že to Venezuelané přijmou. To se nestane, my to odmítáme," prohlásil na veřejném shromáždění.

Kritici režimu tvrdí, že Maduro v zemi postupně zavádí diktaturu. Obávají se, že po nedělních volbách rozpustí parlament a přepíše ústavu. Proti volbám i změnám ústavy protestuje také opozice.

V zemi už druhým dnem pokračuje generální stávka. V noci na čtvrtek při demonstraci zemřel jeden muž. Od začátku nepokojů v dubnu zahynulo už přes sto lidí.

