‚Dříve země blahobytu, dnes stojí před výbuchem.‘ Český novinář žijící ve Venezuele vypráví o tamní krizi

9. 10. 2019 | Praha

Jihoamerické Venezuele se nedaří vymanit z dlouhé politické a hospodářské krize. Obyvatelé v zemi se značnými zásobami ropy už několik let strádají, letos ji také paralyzoval střet režimu Nicoláse Madura s opozicí. Co dovedlo dříve poměrně bohatou Venezuelu až do současného stavu? A jak těžký život dnes tamní lidé mají? Lenka Kabrhelová mluví o krizi ve Venezuele s novinářem Eduardem Freislerem, který ve Venezuele žije.