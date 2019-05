Při pokusu o útěk z přeplněné venezuelské věznice zemřelo 29 lidí

Dějištěm střetu se stala věznice ve venezuelském státě Portuguesa, která leží asi 350 kilometrů od metropole Caracasu. Úřady označily násilnosti za vzpouru. „Vězňové se pokusili o útěk a propukly potyčky mezi znepřátelenými gangy. Při policejním zásahu, který měl zabránit útěku vězňů, zahynulo 29 zadržovaných,“ prohlásil představitel bezpečnostních úřadů ve státě Portuguesa Óscar Valero.

Organizace pro lidská práva ale verzi úřadů zpochybňují. „Jak je možné, že při střetu mezi vězni a policisty umírali pouze vězňové?“ uvedl Humberto Prado z OVP, který páteční události označil za masakr vězňů. Připomněl také, že káznice má kapacitu 250 lidí, v současnosti v ní je ale 540 zadržovaných.

Vězňové podle Prada několik dnů požadovali po úřadech jídlo a stěžovali si na špatné zacházení ze strany dozorců. Odmítali také plánovaný převoz do vězeňských zařízení v odlehlých částech země, kde by je nemohli navštěvovat příbuzní. „Násilnosti začaly, když vězňové odmítli vpustit do objektu zástupce úřadů,“ prohlásil Prado.

Při loňských nepokojích ve venezuelském městě Valencia zahynulo 65 vězňů, řada z nich v celách uhořela. Požár vypukl při vzpouře, policie tehdy použila slzný plyn i proti příbuzným vězňů.

Věznice ve Venezuele bývají přeplněné. Dalším problémem jsou všudypřítomné drogy a zbraně a také fakt, že káznice ovládají gangy, poznamenala agentura AP. Venezuela navíc prochází hlubokou krizí, kdy se opozice snaží přinutit autoritářského prezidenta Nicoláse Madura, aby odstoupil. V zemi není dostatek potravin a léků, časté jsou také výpadky elektrické energie.