Venezuelské úřady označily Madura za vítěze voleb. ‚Výsledkům lze těžko uvěřit,‘ říká prezident Chille

Nejvyšší volební úřad ve Venezuele označil za vítěze nedělních prezidentských voleb dlouholetého autoritářského lídra Nicoláse Madura, zatímco se jeho oponenti chystali oficiální výsledky zpochybňovat, informují světové zpravodajské agentury. Předvolební průzkumy i sondáže provedené během volebního dne nasvědčovaly vítězství opozice, která již začínala slavit. Aktualizováno Caracas 6:26 29. 7. 2024 (Aktualizováno: 7:14 29. 7. 2024)

Ústřední volební komise, neboli CNE, která je pod kontrolou vlády prezidenta Nicoláse Madura, uvedla, že prezident získal 51 procent hlasů, zatímco společný kandidát opozičních stran Edmundo González Urrutia 44 procent. Čísla podle CNE vycházela z výsledků z 80 procent hlasovacích místností a odrážela nezvratný trend, napsala agentura AP.

„Vyhráli jsme! Povinností vedoucích představitelů je udržovat mír. A ve Venezuele zvítězil mír a právní stát a vláda práva. Existuje ústava a existují instituce,“ napsal na sociální síti X prezident Maduro.

Ganamos!! Es responsabilidad de los líderes mantener la paz. Y en Venezuela ganó la paz y el estado de derecho y el imperio de la ley. Hay constitución y hay instituciones. — Nicolas Maduro Guerra (@nicmaduroguerra) July 29, 2024

Oznámení o výsledcích přišlo po několika hodinách nejasností o tom, zda vůbec hlasování ve všech okrscích skončilo. Volební místnosti se měly začít uzavírat v neděli v 18.00 místního času, tedy o půlnoci středoevropského letního času, ovšem podle AP se i šest hodin poté některé volební místnosti zdály být otevřené.

Opozice burcovala ke kontrole sčítání hlasů

Opozice mezitím burcovala stoupence, aby v jednotlivých okrscích sledovali sčítání hlasů, a kandidát González dokonce na sociální síti X vyhlásil, že Venezuela „si zvolila změnu“.

Los resultados son inocultables. El país eligió un cambio en paz. — Edmundo González (@EdmundoGU) July 29, 2024

„Venezuelané, jdem až do konce. To znamená, že všichni zůstaneme ve volebních místnostech, dokud nebudou sečteny hlasy a získány zápisy. Dosáhneme toho, aby zvítězila pravda a byla respektována lidová suverenita,“ vyzývala María Corina Machadová stoupence opozice na sociální síti X.

Muž gestikuluje, když příznivci venezuelského prezidenta Nicoláse Madura čelí příznivcům venezuelské opozice před volební místností během prezidentských voleb v Caracasu | Foto: Leonardo Fernandez Viloria | Zdroj: Reuters

Latinskoamerická země s bohatými zásobami ropy, která se kdysi pyšnila nejvyspělejší ekonomikou v regionu, se pod Madurovým vedením propadla do hluboké ekonomické krize a za posledních deset let z ní odešlo skoro osm milionů lidí. Prezident ze socialistické strany PSUV se v nedělních volbách ucházel o třetí mandát poté, co v roce 2018 vyhrál volby bez účasti hlavních opozičních stran a některé země v čele se Spojenými státy jeho vítězství neuznaly.

‚Výsledkům lze jen těžko uvěřit,‘

„Madurův režim musí pochopit, že výsledkům, které zveřejňuje, lze jen těžko uvěřit. Mezinárodní společenství a především venezuelský lid, včetně milionů Venezuelanů v exilu, požadují naprostou transparentnost výsledků a procesu a aby mezinárodní pozorovatelé, kteří nejsou vládě zavázáni, odpovídali za pravdivost výsledků,“ napsal na sociální síti X chillský prezident Gabriel Boric. „Chile neuzná žádný výsledek, který nebude ověřitelný,“ dodal.

El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) July 29, 2024

Průzkumy před novým hlasováním ukazovaly výrazný náskok někdejšího diplomata Gonzáleze a španělský deník El País poznamenal, že je téměř vyloučené, aby Maduro volby vyhrál regulérně. Dva průzkumy provedené mezi voliči u hlasovacích místností pak podle agentury Reuters uváděly, že opoziční kandidát získá na 65 procent hlasů.

Až do letošního roku prakticky neznámý González se stal kandidátem opozičního bloku na poslední chvíli po zablokování kandidatury Maríe Coriny Machadové, která pak zůstala v popředí kampaně. Během volební noci vyzvala venezuelskou armádu, aby se postavila „na správnou stranu historie“. „Lidé Venezuely promluvili: Nechtějí Madura,“ uvedla.