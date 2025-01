Venezuelskou ‚železnou lady‘ zatkly vládní jednotky. Lídryně opozice demonstrovala proti zvolení Madura

Lídryně venezuelské opozice María Corina Machadová byla ve čtvrtek zatčena vládními bezpečnostními silami, když opouštěla shromáždění v Caracasu. Stalo se tak den předtím, než by se prezident Nicolás Maduro měl ujmout úřadu na třetí funkční období, píše list The Washington Post. Machadová se snaží prokázat, že výsledky červencových voleb byly zmanipulované. Caracas (Venezuela) 22:07 9. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Venezuelskou ‚železnou lady‘ Maríu Corinu Machadovou zatkly vládní jednotky | Foto: Leonardo Fernandez Viloria | Zdroj: Reuters

Opozice uvedla, že Machadová byla „násilně zadržena“ střelbou, když na motorce opouštěla protestní akci v Caracasu. O několik okamžiků později ji údajně zatkly Madurovy vládní orgány, informuje server The Washington Post.

Venezuelská „železná lady“, která vedla prezidentskou kampaň opozice a snaží se poskytnout důkazy o vítězství ve volbách 28. července, se v předvečer Madurovy inaugurace poprvé po několika měsících objevila na veřejnosti, aby se postavila do čela protestujících odmítajících Madurovu stále autoritářštější vládu. Více než 100 dní se skrývala a unikala díky tomu příkazu k zatčení, který na ni vydaly úřady.

Esto se acabó.

VENEZUELA SERÁ LIBRE. pic.twitter.com/EHQSgpYLOi — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 9, 2025

„Veškerá síla, kterou jsme vybudovali a která roste každým dnem, nás připravuje na dokončení této poslední fáze,“ řekla Machadová, když mluvila jen několik set metrů od agentů vládní rozvědky. „Ať už zítra udělají cokoli, budou se dál sami pohřbívat.“

1700 politických vězňů

Maduro, který je u moci více než deset let, zmobilizoval před inaugurací své bezpečnostní síly. Po několikaměsíčním zásahu proti všem, kteří jsou spojeni s opozicí, zůstává za mřížemi více než 1700 lidí.

Venezuela zadržela šest lidí včetně jednoho Čecha. Viní je ze snahy svrhnout vládu a zabít Madura Číst článek

Sčítání hlasů poskytnuté opozicí, které ověřil deník The Washington Post i nezávislí volební pozorovatelé, ukázalo, že Maduro prezidentské volby v zemi pravděpodobně drtivě prohrál. Maduro odmítl zveřejnit oficiální výsledky na úrovni volebních okrsků, které by podpořily jeho tvrzení o vítězství.

Spojené státy a několik dalších zemí uznaly opozičního kandidáta Edmunda Gonzáleze za zvoleného prezidenta země a dokonce i někteří Madurovi levicoví spojenci v regionu odmítli uznat jeho nárok na prezidentský úřad.

González, který před několika měsíci uprchl do Španělska, slibuje, že v pátek vstoupí do Venezuely, aby složil přísahu. Je na něj však vypsána odměna 100 000 dolarů a Madurova vláda hrozí, že ho zatkne, jakmile vkročí do země.