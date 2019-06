Británie zkomplikovala cizincům eurovolby, dostala za to výtku. Podle Jourové podcenila registraci

Evropská komise si stěžovala u britské vlády na to, že kvůli komplikacím nemohlo v květnových volbách do Evropského parlamentu hlasovat ve Spojeném království mnoho nebritských unijních občanů. Uvedl to v pondělí portál BBC s odvoláním na dopis eurokomisařky Věry Jourové adresovaný britské vládě, ve kterém potíže shrnula.

Brusel 21:35 24. června 2019