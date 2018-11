Žaloba kvůli polskému soudu pokračuje a pokračovat bude, říká Jourová. Obrat Varšavy vnímá pozitivně

Soudní proces Evropské komise s Polskem kvůli tamnímu nejvyššímu soudu bude pokračovat i přes novelu z minulého týdne. V úterý to v rozhovoru s českými novináři na dotaz serveru iROZHLAS.cz řekla eurokomisařka pro spravedlnost Věra Jourová. Polský krok podle české komisařky nezastaví ani paralelní proceduru spuštěnou podle článku 7 unijní smlouvy kvůli podezření z porušení zásad právního státu v zemi. Brusel/Varšava 8:20 28. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eurokomisařka Věra Jourová | Foto: Vincent Kessler | Zdroj: Reuters

„Žaloba pokračuje a pokračovat bude,“ řekla komisařka Věra Jourová. Evropská komise na konci září kvůli zákonu o nejvyšším soudu zažalovala Polsko u Soudního dvora Evropské unie.

Varšava pak minulý týden rychle změnila kontroverzní ustanovení novely, které mění fungování nejvyššího soudu. Poslanci ze zákona odstranili nucené penzionování soudců, kteří dosáhnou 65 let. Věk odchodu do důchodu se má podle změny vrátit na 70 let. Úprava teď čeká na podpis prezidenta Andrzeje Dudy.

„Přijali, vzali za své předběžné opatření (Soudního dvora EU, pozn. red.), které říkalo: neměňte nic, neposílejte soudce do důchodu. Soudci budou pokračovat, což je ten účel, který to mělo splnit,“ komentovala polský krok Jourová.

Soudní dvůr EU v říjnu vydal příkaz, kterým pozastavil ty části zákona, které se týkají snížení důchodového věku soudců nejvyššího soudu.

Paralelně běží článek 7

Komise posun podle Jourové vnímá pozitivně. „Ale není to něco, co by mohlo zastavit proceduru podle článku 7. Debata v radě ministrů zahraničních věcí bude pokračovat,“ dodala komisařka.

Řízení podle článku 7 Lisabonské smlouvy vede s Polskem Evropská komise paralelně kvůli možnému ohrožení vlády zákona. Týká se to nejen nejvyššího soudu, ale i podezření z vlivu politiků na další klíčové justiční orgány.

Věcí se budou zabývat ministři pro evropské záležitosti zemí EU na své schůzce 11. prosince.