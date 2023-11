Neinfekční Orbán a koťátko Putin. Svobodu v Evropě ohrožují extremisti i AI, míní Jourová a Vášáryová

Kreml si jako hlavní cíl svých dezinformací a propagandy vybral podle Věry Jourové čtyři evropské státy: Slovensko, Bulharsko, Srbsko a Německo. „Útočit na tyto země a snažit se ovlivnit jejich občany je pro Kreml snazší z hlediska výsledku, protože tam jsou silní domácí političtí hráči, kteří to zesilují a kteří jedou na jeho vlně,“ myslí si eurokomisařka.

Na Slovensku oslabení svobod nahrává i situace po nedávných parlamentních volbách, ve kterých zvítězila strana Směr Roberta Fica. Magda Vášáryová Fica hodnotí jako talentovaného politika, který ale neustále převléká politické kabáty.

„Už byl jako bývalý komunista internacionalista, pak byl Evropan, teď bude hrát roli slovenského nacionalisty. Ale on zase tak dobrý herec není a ty scénáře, které mu napsali, také nemají žádnou hodnotu. Takže já očekávám na Slovensku divadýlko, kde všichni budou hrát nějakou roli, ale nebudou v té roli autentičtí,“ hodnotí Vášáryová.

Spolupráce Fica s maďarským premiérem Viktorem Orbánem podle ní není příliš pravděpodobná. „Dva nacionalisté tohoto druhu a ještě k tomu sousedé si nemůžou rozumět,“ domnívá se.

EU vs. deepfakes

Obě dámy se shodují, že velké nebezpečí pro svobodu a demokracii představuje kombinace dezinformací a umělé inteligence a s tím související používání takzvaných deepfakes, tedy falešných videí osob, která jsou k nerozeznání od skutečnosti.

Věra Jourová prozradila, že Evropská komise připravuje regulaci této formy umělé inteligence: „Děláme teď na takovém systému, aby nebylo možné před volbami vypustit milion trolů a robotů, kteří ponesou dezinformace a lidem úplně vypláchnou mozky.“

„Chci po technologických firmách, aby okamžitě vyvinuly protilék. Aby to (deepfakes) okamžitě zase tatáž umělá inteligence zabila a zničila. Nebo případně aby tam dali označení, že to je umělá inteligence, aby to lidé věděli,“ nastiňuje česká eurokomisařka.

Neohrožuje svobodu a demokracii také samotná unie svými regulacemi online prostoru? A nakolik je s nimi v souladu spolupráce s autoritářskými režimy, jaké vládnou v Číně nebo Rusku? Poslechněte si celou speciální epizodu Bruselských chlebíčků.

