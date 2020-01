Polská vláda chtěla do Evropské komise protlačit svého člověka. Babiš sehrál roli prostředníka

Polská vláda se prostřednictvím premiéra Andreje Babiše (ANO) pokoušela dostat mezi nejbližší spolupracovníky místopředsedkyně Evropské komise Věry Jourové (ANO) člověka, který by byl nakloněný straně Právo a spravedlnost. Vyplývá to z informací tří nezávislých zdrojů blízkých jednáním, které oslovil Radiožurnál. Jourová v nové Evropské komisi s Polskem vede spor o právní stát. Česko na oplátku chtělo jiné vlivné místo. Praha/Brusel 8:52 17. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Věra Jourová | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Česko sehrálo roli toho, kdo kabinetu Věry Jourové nabídku od Polska předává,“ popsal mimo záznam dobře informovaný zdroj.

Výměnou měla Česká republika získat jiné vlivné místo. Na polského premiéra Mateusze Morawieckého se obrátil přímo český předseda Andrej Babiš. Pokoušel se pro Česko získat místo v kabinetu polského eurokomisaře pro zemědělství Janusze Wojciechowského. Určené mělo být pro experta na politiku soudržnosti Tomáše Nejdla, který v předchozí Evropské komisi patřil mezi poradce rumunské eurokomisařky pro regionální politiku Coriny Creţuové.

Ten není „náš“

Úřad vlády se pokoušel najít pro Tomáše Nejdla uplatnění v rámci snah prosadit co nejvíce Čechů do kabinetů zahraničních eurokomisařů. Při vyjednávání s Morawieckým premiér Babiš podle zdrojů Radiožurnálu mimo jiné argumentoval tím, že Jourová ve svém týmu dále počítá se spoluprací s Polákem Wojtkem Talkem. Právě vzájemné výměny mezi státy hrají při obsazování kabinetů eurokomisařů klíčovou roli.

Morawiecki ale Babišovi odpověděl, že Talko nepatří mezi „jeho lidi“, po Česku proto žádal jeho nahrazení za jiného Poláka více nakloněného tamní vládě. Český premiér pak o uskutečnění této výměny skutečně usiloval.

„Šlo o člověka, který by byl z polského pohledu prověřený a který by byl loajální ke straně Právo a spravedlnost. Pokud by se stal členem kabinetu, ohrozilo by to věrohodnost Věry Jourové v jejím snažení chránit principy právního státu v Polsku,“ popsal Radiožurnálu dobře informovaný zdroj.

Členové kabinetů eurokomisařů mají přístup k důvěrným informacím a interním materiálům a mohou ovlivňovat rozhodování přímo ve vedení Evropské komise.

Věra Jourová žádost Andreje Babiše podle informovaných zdrojů odmítla. Na otázky, které jí Radiožurnál zaslal, ale nereagovala.

Ve čtvrtek však na dotaz Hospodářských novin popřela, že by po ní Andrej Babiš chtěl, aby byla k Polsku a Maďarsku vstřícnější: „Ze strany pana premiéra Babiše jsem nezaznamenal žádné takovéto intervence, samozřejmě o situaci v Polsku a Maďarsku jsme hovořili několikrát a to bylo vždy z mé inciativy, protože vím, že pro Visegrád jde o důležitou a citlivou agendu.“

Na zaslané otázky neodpověděli ani premiér Andrej Babiš a státní tajemnice pro evropské záležitosti Milena Hrdinková.

Jourová terčem kritiky

Věra Jourová v nové Evropské komisi jako místopředsedkyně zdědila spory Evropské unie s Polskem a Maďarskem o stav právního státu. Varšavu komise kritizuje kvůli reformám justice, které podle ní ohrožují nezávislost soudců. Polská vláda po žalobách u Soudního dvora EU od části reforem ustoupila, umožnila například odvolaným soudcům Nejvyššího soudu, aby se znovu vrátili do práce. V jiných změnách ale pokračuje.

Jourová se po nástupu do čela Evropské komise stala terčem kritiky některých vládních politiků v Polsku, tento týden například ze strany europoslankyně Beaty Kempy, někdejší šéfky kanceláře premiérky Beaty Szydłové. Ta Jourovou vyzvala, aby místo se soudci raději mluvila s lidmi, které polské soudy údajně poškodily. Mluvčí maďarské vlády Zoltán Kovacs Jourovou zase obvinil, že patří do „Sorosova orchestru“.

České úspěchy na vlivných postech

Úřad vlády se po nástupu nové Evropské komise pokoušel prosadit Čechy do vlivných funkcí v kabinetech i dalších zahraničních komisařů. České republice se v nich podařilo získat dvě vlivná místa.

Do nejužšího týmu švédské eurokomisařky pro vnitro Ylvy Johanssonové nastoupila česká expertka na bezpečnost a azylovou politiku Monika Maglione, která na různých postech v Evropské komisi působí od roku 2003 - naposledy v delegaci unie ve Washingtonu. Johanssonová jí svěřila mimo jiné agendu boje proti organizovanému zločinu.

Čecha si mezi své nejbližší spolupracovníky vybral také výkonný místopředseda Evropské komise pro boj proti klimatickým změnám Frans Timmermans. Členem jeho týmu se stal expert na zemědělskou politiku a rozvoj venkova Lukáš Víšek, který na různých postech v Bruselu působí od roku 2001. U Timmermanse bude mít na starosti kromě zemědělství, také oblast zdraví a potravin.

Lukáše Víška ale oslovil Timmermans sám. Česko za něj podle zdrojů Radiožurnálu raději nelobovalo v obavě, aby mu případná podpora české vlády neuškodila. Premiér Andrej Babiš se totiž loni podílel na úspěšném odporu proti nástupu Timmermanse do křesla předsedy Evropské komise.