Reforma polské justice se dostává za rámec standardů právního státu, říká Věra Jourová

Máme veliké obavy, že parametry právního státu v Polsku berou za své, jedním z parametrů je nezávislost fungování soudů a soudců. Ve Dvaceti minutách Radiožurnálu to říká místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová z hnutí ANO. Přestává být Polsko právním státem? Dvacet minut Radiožurnálu Praha 20:09 3. února 2020

Soudci v Polsku jsou podle Jourové pod velkým tlakem – byla přijata legislativa, která je dostává do silné tenze, do disciplinárních řízení, která nesplňují parametry.

Soudci v Polsku jsou pod velkým tlakem, říká místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová, která navštívila Polsko

„V každém sektoru, v každé práci najdete lidi, kteří nevykonávají svou práci dobře, ale tady podle našeho názoru jdou disciplinární řízení za rámec a mohou mít na soudce takový vliv, že nebudou moci nezávisle a nestranně rozhodovat,“ vysvětluje.

Polská justice je dnes nejenom Evropskou komisí viděná jako zasažená politickým vlivem, který je neblahým důsledkem reformy polských soudců. Jourová jmenuje například Evropský soudní dvůr, Rada Evropy a řada soudních sítí a organizací. „Mnoho lidí a politiků znalých věci jsou velmi znepokojeni polskou reformou,“ zdůrazňuje.

Už první kroky podle ní dávaly znát, že reforma v Polsku se dostává za rámec standardů potřebných pro zachování právního státu a ke kterým se všechny státy zavázaly.

V souvislosti s reformou moderátor Tomáš Pancíř uvádí například povinný dřívější odchod soudců do důchodu. Polští vládní představitelé tento krok obhajují tím, že se chtějí zbavit pozůstatku z dob komunismu.

„Uznávám potřebu mít procesy, které budou schopny nějakým způsobem postihovat ty, kteří nepracují dobře a kteří se zpronevěřují svému povolání, ale tady vidíme, že to jde do širokého prostoru. Poslání soudců dříve do důchodu, to je změna za fungování pravidel,“ říká.