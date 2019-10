ŽIVĚ: Jourová čelí otázkám europoslancům. Prohlásila, že hodlá rázně hájit právní stát

Dodržování principů právního státu je jádrem Evropské unie, které je třeba neústupně a rozhodně hájit všemi dostupnými prostředky. Na úvod svého pondělního slyšení před členy dvou výborů europarlamentu to řekla česká kandidátka do nové Evropské komise a současná eurokomisařka Věra Jourová (ANO). Takzvané grilování pokračuje. Celkem česká kandidátka dostane 25 otázek. Video Brusel 16:01 7. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Poslanci mají tři hodiny na to, aby kandidátce kladli otázky a učinili si názor, zda je Věra Jourová dostatečně kompetentní pro výkon funkce místopředsedkyně Evropské komise pro evropské hodnoty a transparentnost pod vedením nové šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové.

V úvodním čtvrthodinovém vystoupení Jourová poslancům představila klíčové pilíře svého budoucího portfolia, mezi něž řadí zejména ochranu demokracie a svobody médií, ale i právního státu.

Podle ní tyto oblasti tvoří „evropskou duši“, a právě proto stojí za to je co nejodhodlaněji bránit. Jedním z nejdůležitějších úkolů podle jejích slov bude i práce na reformě systému výběru a jmenování kandidátů do evropských voleb.

Členům výboru pro ústavní záležitosti a výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Jourová předem písemně odpověděla na jejich dotazy a v pondělí ji čeká další kolo 25 otázek, na něž bude odpovídat přes dvě hodiny.

Komisařka @VeraJourova při slyšení v @Europarl_CS odmítla dřívější výrok @AndrejBabis , že lze v ČR objednat trestní stíhání. Nevěří tomu a věří, že čeští státní zástupci jednání nezávisle #EPhearings2019 pic.twitter.com/D6lKMi8POE — Filip Nerad (@FilipNerad) October 7, 2019

Její výkon budou posuzovat vedoucí jednotlivých politických frakcí ve výborech, kteří také rozhodnou, zda je kandidátka natolik přesvědčivá, že její angažmá v budoucí komisi schválí.

Jourová předstoupila před europoslance jako jedna z posledních navržených kandidátů a kandidátek. „Výslechy“ v parlamentních výborech, kterým se pro jejich zevrubnost někdy říká „grilování“, začaly už minulý týden vystoupením slovenského eurokomisaře Maroše Šefčoviče.

Místo není předem jisté

Poslanci letos přitom dali opakovaně jasně na srozuměnou, že jejich souhlas nelze považovat za formalitu a že kandidáti nemají podporu předem jistou.

Kandidáta Maďarska Lászlóa Trócsányiho a rumunskou nominantku Rovanu Plumbovou zastavil už posudek právního výboru, který prověřuje majetkové poměry a bezúhonnost navržených osob. Obě země tak vybírají, koho do Bruselu vyšlou místo nich.

Polský eurokomisař pro zemědělství Janusz Wojciechowski a francouzská komisařka pro vnitřní trh Sylvie Goulardová pak poslance ve výborech během prvního slyšení nepřesvědčili natolik, aby získali jejich souhlas rovnou, a budou muset odpovídat na doplňující dotazy.