Ukrajinci chtějí reformy kvůli sobě, ne kvůli Bruselu. Mají plné zuby staré Ukrajiny, říká Jourová

Evropská komise plánuje zahájit přístupové rozhovory s Ukrajinou. Co je obsahem pravidelné hodnotící zprávy, kterou vydala? „Hodnotíme čtyři kategorie, ta hlavní je právní stát, svobody, demokratické instituce, média. Hodnocení je velmi přesné a objektivní a měří všem stejným metrem. Měřili jsme úplně stejnou metodou Ukrajinu, ale i Srbsko nebo Černou Horu.“ popisuje eurokomisařka Věra Jourová (ANO) v rozhovoru pro Radiožurnál. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:48 9. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Každého uchazeče o vstup do Unie se týkají podrobné hodnotící zprávy | Zdroj: Profimedia

Evropská komise včera (ve středu) vydala pravidelnou hodnotící zprávu, jak jsou na tom jednotliví uchazeči o členství v Evropské unii. Na základě této zprávy doporučila zahájit přístupová jednání s Ukrajinou a Moldavskem. Opravdu jste v Evropské komisi přesvědčeni, že Ukrajina a Moldavsko jsou v současné době natolik připraveni na členství v Evropské unii? Není to celé spíš politické gesto, které má tyto země podpořit?

Není to o dojmech nebo sympatiích, je to velmi rozsáhlé šetření připravenosti jednotlivých států na vstup.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Pro pocity nebo sympatie není prostor. Ukrajina dělá změny ve válečném stavu a je nastartovaná k tomu, aby splnila všechny podmínky přijetí do EU, hodnotí místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová (ANO)

Hodnotíme čtyři kategorie, ta hlavní je právní stát, svobody, demokratické instituce, média. Hodnocení je velmi přesné a objektivní a měří všem stejným metrem. Takže jsme měřili úplně stejnou metodou Ukrajinu, ale i Srbsko nebo Černou Horu.

Každého uchazeče o vstup do Unie se týkají podrobné hodnotící zprávy. Ten report týkající se Ukrajiny má 151 stran, je k dispozici na webu Evropské komise. Velká část je věnována dodržování hodnot a principů právního státu. Je možné toto objektivně hodnotit v situaci, kdy je Ukrajina druhý rok ve válce?

Ukrajina má v této řadě hodnocených států určité výjimečné postavení tím, že je ve válce. Je to obdivuhodné, ale opravdu pracuje na reformách, na reformě ústavního soudnictví, obecných soudů, dělá velké věci v oblasti boje proti korupci, ať prevence, tak represe.

Přijímá zákony, které dělají potíže mnohým evropským členským státům, jako je zákon o lobbingu, zákon o elektronickém registru nebo prohlášení o majetku. To jsou věci, které dělají ve válečném stavu.

Completing the Union is a call of history and a strategic necessity.



w/ 2023 #EUEnlargement package, we recommend:



and - opening accession negotiations

and - opening negotiation chapters

(1/2)



https://t.co/ufuucbQz4J pic.twitter.com/YdSLbwQRzY — Věra Jourová (@VeraJourova) November 8, 2023

A podotkla bych k tomu, že to dělají, protože jsou i pod tlakem svého vlastního obyvatelstva.

Ukrajinci sami říkají, že mají plné zuby staré Ukrajiny, kde korupce byla rakovina, která požírala veřejné peníze a důvěru lidí v instituce. Říkají – chceme to jinak. Chceme, aby stát zavedl ty reformy ne kvůli Bruselu, ale kvůli nám.

Ukrajina a nezávislé soudnictví

V hodnotící zprávě se stále opakují formulace týkající se oblastí, ve kterých Ukrajina udělala pokrok. Pak ale hned následuje výčet řady kroků, které by ještě Ukrajinci měli udělat a přijmout. Které jsou ty nejzásadnější?

Hodně se zaměřujeme na protikorupční politiku a Ukrajina má protikorupční strategii, která v sobě nese prevenci i represi.

Ukrajina, Moldavsko i Bosna a Hercegovina mají doporučení Komise a jsou o krok blíž Evropské unii Číst článek

Proto se v té zprávě taky dočtete, že by Ukrajina měla zvýšit počet lidí na protikorupčním úřadu ze 700 na 1000. Tento úřad by měl mimo jiné dělat precizní posouzení prohlášení o majetku, což je velmi důležitý nástroj proti korupci.

Pak je to zákon o lobbingu v souladu s evropskými standardy jako součást plánu proti oligarchům. Máme tam ještě nějaké rezervy v oblasti justice, výběr soudců do Ústavního soudu a do obecních soudů ještě nebyl dokončen.

Tyto věci by měly vyústit v to, že na Ukrajině bude nezávislé soudnictví, které budou zajišťovat vysoce profesionální a morálně silní soudci, prokuratura totéž. Na tyto věci ještě čekáme, Ukrajina na nich pracuje.

Výhrady směrem k Ukrajině mají Polsko a Maďarsko. Poradce maďarského premiéra tento týden řekl, že jeho země bude blokovat zahájení přístupových jednání s Ukrajinou, dokud Ukrajina nezmění jazykový zákon. Podle toho žáci v ukrajinských školách musí absolvovat nejméně 70 procent vyučování v ukrajinštině. Měla by Ukrajina jazykový zákon zmírnit?

To máme jako jedno z doporučení, které se bude posuzovat v březnu příštího roku, tedy aby Ukrajina přijala zákon, který bude následovat doporučení Benátské komise. Tento zákon by měl umožnit používání jazyka menšin v médiích, ve vzdělávání a ve veřejném životě.

Nejsme v patu, nenutí mě jednat s Ruskem o míru, tvrdí Zelenskyj po jednání s Leyenovou Číst článek

Po této stránce by mohla být maďarská menšina spokojená. Ukrajinský parlament potvrdil Ursule von der Leyenové při její návštěvě, že s tímto zákonem nemají problém a že ho přijmou.

Pokud se těch 27 zvednutých rukou skutečně v prosinci najde a podpoří přístupová jednání s Ukrajinou, jaký potom bude další harmonogram?

V březnu bude na stole další zpráva jak pro Ukrajinu, tak pro Moldavsko. Ve chvíli, kdy to do vysoké míry bude vyřešené, můžeme začít kalendář vyjednávání jednotlivých politik.

Je to poměrně náročná disciplína, kdy budeme sedět u stolu a dívat se na to, do jaké míry jsou ukrajinské zákony harmonizovány s evropským právem. V momentu, kdy je země členskou zemí, měla by mít harmonizovanou legislativu. Takže to bude ještě velice náročné.

Jak bude Evropská unie podle nové zprávy vyšetřovat platformy TikTok a YouTube a jejich přístup k nezletilým uživatelům? A jak dlouho bude trvat vstup Ukrajiny nebo Moldavska do Evropské unie. Poslechněte si celých Dvacet minut Radiožurnálu v audiu v úvodu článku.