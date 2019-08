Jourová má po rozhovoru s von der Leyenovou dobrý pocit. Probraly několik možností portfolií

Dobrý pocit má česká kandidátka do nové Evropské komise Věra Jourová ze svého středečního rozhovoru s budoucí šéfkou komise Ursulou von der Leyenovou. Jourová to řekla po jejich setkání. S vedením liberální frakce Obnova Evropy i Prahou ale dál povede konzultace o konkrétních oblastech, které by měla mít od listopadu v nové Evropské komisi na starosti.

