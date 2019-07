Jourová: Chtěla bych digitální agendu, cítím se jako klíčnice do světa digitálu

Eurokomisařka Věra Jourová zřejmě zůstane na svém postu ještě dalších pět let. Alespoň o to usiluje premiér a šéf ANO Andrej Babiš, který se v pondělí sešel s předsedkyní příští Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Jourová by chtěla mít nově na starosti digitální agendu, řekla v úterním rozhovoru pro Radiožurnál. Při grilování v europarlamentu pak očekává dotazy na Babišův údajný střet zájmů. Brusel/Praha 11:25 30. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Věra Jourová | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Oficiální vládní nominaci zatím ještě nemáte. Bude to podle vás už jen formalita?

Musím nebo měla bych dostat nominaci vlády, pokud se rozhodne, že mi ji dá, to by mělo být ve druhé polovině srpna. Musím také předstoupit na slyšení před výbor pro evropské záležitosti české sněmovny, což by se mělo stát v srpnu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Chtěla bych digitální agendu, cítím se jako klíčnice do světa digitálu, říká eurokomisařka Věra Jourová

Měla bych se potkat s paní budoucí předsedkyní komise, protože s ní jsem neměla čest se vidět. Bude si zvát navrhované osoby k pohovoru. A potom to pověstné „grilování“, které by mělo být v Evropském parlamentu ve druhé polovině září.

Grilování v Evropském parlamentu čeká každého kandidáta na eurokomisaře. Očekáváte, že se vás budou europoslanci ptát na podezření ze střetu zájmů Andreje Babiše? Může to sehrát roli při vaší nominaci?

Předpokládám, že takové dotazy padnout mohou. Doufám ale, že poslanci se budou ptát na mou kompetenci k danému portfoliu. Že to jsou slyšení, která mají prokázat, že ten člověk se hodí na to, aby vykonával funkci komisaře pro danou agendu.

Ale tyto otázky očekávat můžete.

Ano, dá se to očekávat.

Jste na ně připravena?

Minule se mě na podobné věci také ptali.

Digitální agenda, vnitřní trh, mezinárodní obchod nebo jiné ekonomické portfolio. To jsou oblasti, o které chce usilovat Andrej Babiš. Která z nich by vám byla nejbližší?

Přiznám se, že pro mě by byla nejlepší digitální agenda, digitální ekonomika. Už i tím, že jsem do toho měla teď dost velký vstup přes ochranu osobních údajů. Jednou jsem i někde řekla, že se cítím být jako taková klíčnice do světa digitálu, protože tam vede cesta přes osobní data lidí, která jsem teď měla možnost chránit v rámci svého portfolia. A bylo by to pro mě asi nejsnazší a nejzajímavější v tom, že se čekají největší změny. Digitální oblast a umělá inteligence nám bude hodně ovlivňovat naše životy. Hodně věcí se bude měnit. A řekla bych, že to bude jedno z kreativních portfolií, proto mě to láká.

Mezi ekonomická portfolia se dá zařadit třeba i doprava nebo energetika. I tam si sebe umíte představit?

Nechci předstírat, že jsem brouk Pytlík, který umí úplně všechno. Ale dá se s tím ještě také vyrovnat, s dopravou asi lépe. Možná už se trochu zapomnělo nebo i já osobně jsem trochu zapomněla na to, že jsem dvacet let dělala ve světě investic a jako ministryně pro místní rozvoj jsem řešila eurofondy kromě jiného i do dopravních investic přes ministerstvo dopravy. Takže tohle z hlediska investičního by mi asi také sedělo. Ale nepředbíhejme. Uvidíme, jak to bude vypadat. Konečné slovo bude mít paní budoucí předsedkyně komise.

Říkala jste, že jste se ještě nepotkala s Ursulou von der Leyenovou. V čem bude podle vás jiná než dosavadní šéf Evropské komise Jean Claude Juncker?

Jak jsem ji sledovala při slyšení v Evropském parlamentu, tak si myslím, že to bude pojímat více… Nechci říct, že je svět mužů a svět žen, ale přece jen ten styl je trochu ovlivněn. A ona sama říkala, že je týmová hráčka, že má takový manažerský styl, takže bych čekala posun tímto směrem. Je to i známo různých svědectví lidí, kteří s ní spolupracují nebo spolupracovali.