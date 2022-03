‚Pokud jim nepomůžeme, bojují prohranou bitvu.‘ Do ukrajinských legií se přes varování hlásí i Američané

K obraně Ukrajiny před ruskou vojenskou agresí se podle agentury AP přidalo už přes 20 tisíc dobrovolníků ze zahraničí. Přijíždějí také ze Spojených států, i když americká vláda své občany od cesty na Ukrajinu důrazně odrazuje. Zájem přidat se k jednotkám ukrajinské teritoriální obrany projevují stovky Američanů denně, často kvůli tomu osobně cestují do Washingtonu. Ukrajinské velvyslanectví se tak proměnilo v náborové centrum ukrajinské armády. Od stálého zpravodaje Washington 11:03 14. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít ‚Washington DC stojí za svobodnou Ukrajinou.‘ Nápis u ukrajinské ambasády ve Washingtonu | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Padesátník David říká, že chce pomoct Ukrajině uhájit demokracii proti Rusku, které sto let dělá světu problémy.

Právě za sebou zavřel dveře cihlového domu ukrajinské ambasády, kde u konzulárního okýnka provizorně umístili dva stoly, u kterých zapisují potenciální americké rekruty.

„Vyplnil jsem formulář a prokázal jsem se dokumenty, že mám vojenskou kvalifikaci. Teď se mám hlásit v Polsku, takže jdu koupit letenku. Zatím jsem o tom nikomu neřekl, ale nemám děti ani manželku. Takže jsem ideální kandidát a snad pomůžu dobré věci,“ vypráví David pro Radiožurnál.

Stejně jako šest jeho blízkých příbuzných je bývalým armádním důstojníkem. Do Washingtonu dorazil ze Severní Karolíny, na motorce kvůli tomu ujel 400 kilometrů.

Ještě z větší dálky, sedm hodin autem, řídil kvůli přihlášce do ukrajinských legií třicátník Tucker.

„Musím si ještě promluvit s několika lidmi. Moje manželka z toho není moc nadšená, ale jo – jsem rozhodnutý a jdu do toho. Berou lidi se zkušeností z bojových operací. Já nějakou mám,“ říká. „Jsou trochu vybíraví, ale v dobrém.“

Bezpečnostní riziko

Mnoho amerických zájemců Ukrajinci odmítají – kvůli nezkušenosti, věku, kriminální minulosti, nebo protože je neumějí prověřit.

Úřady nevidí tohle verbování rády, podle vládních zdrojů agentury AP považují americké dobrovolníky v bojích na Ukrajině za bezpečnostní riziko. Trestné to ale pro Američany není, pokud nepozvedají zbraně v řadách nepřítele Spojených států.

Ti, co míří na Ukrajinu, mají různé osobní motivace.

„Myslím, že je to důležité pro celý svět. Rusko ho destabilizuje. Já věřím ve svobodu, v americké ideály. Lidi by měli mít možnost žít si podle sebe. Ukrajinci dali jasně najevo, že to tak chtějí, a já jim k tomu chci pomoct. Chci jim dopřát šanci na demokracii. Znám ten region, žil jsem tam. A taky asi potřebuji trochu dobrodružství. Vyrůstal jsem ve Vietnamu, a když mi bylo pět, stříleli po mně a bombardovali mě komunisti. Takže je to pro mě osobní, ta touha jít Ukrajincům na pomoc – musím vyrovnat skóre,“ popisuje své důvody David.

„Jsem jen znepokojený Američan. K Ukrajině žádné vazby nemám, ale žijí tam lidi, co potřebují pomoc, a někdo to udělat musí. Ukrajina čelí útoku, ubližuje to spoustě nevinných. Ty záběry mě nenechávají klidným. A bez urážky – pokud jim nepomůžeme, tak Ukrajinci bojují prohranou bitvu proti světové velmoci. Pokud jim nikdo nepomůže, nakonec prohrají. Proto se hlásím,“ svěřuje se pro změnu Tucker.

Dva z tisíců Američanů, kteří chtějí odejít bojovat proti Putinovu Rusku na Ukrajinu. Země tuto možnost aktivně inzeruje a zájem je takový, že telefonicky se leckdy nedá dovolat – také proto sem, ke květinami obležené ukrajinské ambasádě, proudí i z velké dálky zájemci osobně.

Nástěnka s návodem, jak se do ukrajinských teritoriálních sil můžou Američané hlásit | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas