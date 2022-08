‚Vrahy přijmou, pedofily, extremisty nebo teroristy ne.‘ Rusko verbuje do bojů na Ukrajině ve věznicích

Mnozí ruští vězni se nechávají verbovat do války na Ukrajině výměnou za příslib svobody, napsal web stanice CNN. Náboráři vězňům slibují nejen milost, ale i finanční odměnu a kompenzaci rodinám v případě úmrtí, zjistili novináři americké stanice, kteří komunikovali s vězni a jejich rodinami a přáteli. Moskva 17:38 10. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Pro mě to může mít docela význam - být ve vězení skoro deset let, nebo se dostat ven za šest měsíců, když máte štěstí,“ říká jeden z vězňů. (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay | CC0 1.0

„Přijmou vrahy, ale násilníky, pedofily, extremisty nebo teroristy ne,“ řekl novinářům CNN pod podmínkou zachování anonymity jeden z vězňů, odsouzený za drogové zločiny. „Jedna z nabídek zní milost po šesti měsících. Někdo mluví o 100 000 rublech měsíčně (39 000 Kč), někdo o 200 000 (78 000 Kč),“ přiblížil vězeň, který s novináři komunikoval díky chytrému telefonu propašovanému do věznice.

Osazenstvo věznice do bojů na Ukrajině podle stejného zdroje lákali v polovině července nijak neoznačení muži, kteří byli zřejmě ze soukromé vojenské dodavatelské firmy. Po zápisu do programu měli vězni projít dvoutýdenním výcvikem v Rostovské oblasti na jihu Ruska, předchozí zkušenost z armády nebyla podmínkou. Zdroj dále uvedl, že podle jeho informací se přihlásilo asi 400 jeho spoluvězňů a padesátku už do programu vybrali.

Nebezpečí úmrtí v bojích na Ukrajině je vysoké. Pentagon tento týden uvedl, že Rusko má dosud ve válce proti Ukrajině 70 000 až 80 000 zabitých a zraněných vojáků. Ukrajinská armáda udává, že Moskva přišla už 42 800 vojáků. Tyto údaje nelze nezávisle ověřit. Rusko již řadu měsíců žádné své ztráty neoznamuje.

Lidskoprávní aktivisté se domnívají, že nabídku účasti bojů na Ukrajině dostaly zatím stovky vězňů ve více než deseti věznicích po celém Rusku. Nábor vězňů potvrdil CNN Vladimir Osečkin, zakladatel organizace Gulagu.net, která se zabývá právy vězňů. Někteří trestanci podle Osečkina dostali slíbeno, že v případě úmrtí jejich rodiny dostanou náhradu ve výši pěti milionů rublů (1,94 milionu Kč).

„Není ale žádná garance, žádná opravdová smlouva. Je to nezákonné,“ vysvětlil Osečkin. Některým vězňům a jejich rodinám se podle Osečkina ale nabídka zamlouvá, ke stejnému závěru došla CNN po komunikaci s vězni a jejich blízkými.

„Pro mě to může mít docela význam - být ve vězení skoro deset let, nebo se dostat ven za šest měsíců, když máte štěstí. Chci prostě jen jít co nejrychleji domů k dětem. Pokud je tahle možnost, tak proč ne,“ řekl CNN výše zmíněný vězeň.

Další, kdo upozornil na verbování vězňů do války, je bratr Paula Whelana, Američana uvězněného v ruské věznici. David Whelan v červenci uvedl, že podle jeho informací odjelo na frontovou linii na Ukrajinu z nápravného zařízení IK-17 v západoruské Mordvinské autonomní republice deset dobrovolníků.