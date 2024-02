Veřejná podpora Navalného může znamenat obvinění z extremismu. Toho se Rusové bojí, říká publicista

Krátce po zprávě o smrti Alexeje Navalného sdělila kancelář ruského prezidenta, že o úmrtí byl informován i Vladimir Putin. Mluvčí ruské diplomacie Maria Zacharovová obvinila západní státníky, že dělají předčasné závěry, pokud jde o příčiny Navalného smrti. „Chybí nějaké smíření s Navalným, který byl nejvýznamnějším antisystémovým hráčem a politikem v Rusku,“ řekl Radiožurnálu publicista Jiří Just, který dlouhodobě žije v Moskvě. Praha/Moskva 19:50 16. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Květiny a svíčka jsou položeny vedle portrétu ruského opozičního vůdce Alexeje Navalného | Foto: Gonzalo Fuentes | Zdroj: Reuters

Komentují úmrtí Navalného nějak významněji oficiální místa?

Částečně ano. Už jste zmínila konkrétně mluvčí ministerstva zahraničí Mariju Zacharovovou. Můžeme zmínit některé hlasy ze Státní dumy, konkrétně poslance Sergeje Mironova, což byl dříve vlivný politik, v současné době vede kvaziopoziční stranu Spravedlivé Rusko. Prohlásil, že smrt Navalného je výhodná pro Rusko.

V podobných intonacích se nesou i komentáře dalších politiků nebo například šéfové propagandistického kanálu Russia Today Margarity Simonjanovové. Myslím si, že bychom asi stěží našli nějaké smířlivé hlasy, na což upozorňují mimochodem i nezávislí ruští politologové. Chybí nějaké smíření s Alexejem Navalným, který byl nejvýznamnějším antisystémovým hráčem a politikem v Rusku.

Někteří lidé v Rusku podle sociálních sítí přinášejí květiny k památníkům obětí politických represí. Zasahují proti nim úřady?

Někteří lidé, desítky, možná stovky, přináší na různých místech v Rusku květiny a vyjadřují soustrast se smrtí Navalného, nejenom v Moskvě, ale i v Petrohradu nebo v Nižním Novgorodu. Policie proti nim zprvu nezasahovala, nicméně jakmile se začaly rozrůstat řady lidí a hromady květin, tak policie asi dostala příkaz, aby zasahovala.

Proto v současné době v Moskvě na Lubjanském náměstí přímo naproti hlavnímu štábu ruské tajné služby FSB probíhá zatýkání. To samé i v Nížním Novgorodu, což je město vzdálené od Moskvy zhruba 300 až 400 kilometrů.

Jak o osudu Alexie Navalného informují ruská média? Jak důležitá je to pro ně zpráva?

Pro ruská média, nehledě na to, že jsou propagandistická nebo nezávislá, je to mimořádná zpráva. Navalnyj byl skutečně významným politikem, nehledě na to, jak ho terorizoval ruský režim prostřednictvím svých médií.

Nicméně, ruská státní média a propagandistická média to berou jako událost, tudíž jako agenturní zprávu. Nevěnují se jeho backgroundu, nevěnují se jeho politické pozici ani činnosti. Nezávislá média samozřejmě popisují celou jeho biografii. To, že byl částečně samozřejmě konzervativní, ale i to, že byl asi posledním autentickým opozičním politikem v Rusku.

Jak, pokud tedy vůbec, vysvětlovali oficiální činitelé různé přesuny Navalného v rámci vězeňského systému a to, proč nakonec skončil v zařízení ve zvlášť tvrdých podmínkách až za polárním kruhem?

Částečně nijak a částečně tím, že se mu změnil výkon trestu. On byl loni v srpnu odsouzen za takzvaný extremismus. Tudíž se dostal z defraudace, ze které byl původně obviněn do mnohem těžšího obvinění. Proto bylo nutné ho přesunout i do složitějších a drsnějších podmínek. Ruský systém je nastaven tak, že nevysvětluje, ale jen koná.

Objevily se nějaké komentáře na ruských sociálních sítích i z ruských opozičních kruhů?

Ano, soustrast vyjadřují spolupracovníci a nezávislí politologové. Ale většinou jde o lidi, kteří se nachází v zahraničí. Je to dáno tím, že Rusové se obávají vyjadřovat mu sympatie, protože byl odsouzen z extremismu.

To znamená, že pokud by Rus podpořil veřejně Navalného, tak by se to mohlo považovat za podporu extremismu, což je skutečně velice tvrdý zločin. I proto by podporovatel mohl dostat několik let vězení. Proto spíš sympatie míří ze zahraničí směrem do Ruska, než z Ruska směrem k Navalnému.