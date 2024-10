Veřejnost uvidí videozáznamy z případu znásilněné francouzky Gisèle Pelicotové. Trvala na tom u soudu

Ledový poklad ze severu Nizozemska. Do terminálu v Eemshavenu už připlulo 43 lodí s plynem pro Česko

Přestože se Evropská unie snaží dovoz ruského plynu omezovat, LNG z Ruska do Evropy stále proudí ve velkém. Tankery ho pravidelně přivážejí do řady terminálů v celé Evropě. Do Eemeshavenu ale ne.