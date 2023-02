Je to spíš symbolický krok, komentuje možný přesun české ambasády budoucí velvyslankyně v Izraeli

Martina Stropnického v Izraeli nahradí diplomatka Veronika Kuchyňová Šmigolová. Jak hodnotí vládou zvažovaný krok přesunout českou ambasádu z Tel Avivu do Jeruzaléma? A jaké jsou v současnosti česko-americké vztahy? „Jsou dobré, přátelské, založené na spolupráci v celé řadě oblastí,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál budoucí velvyslankyně v Izraeli a ředitelka Odboru amerických států na ministerstvu zahraničí. DVACET MINUT RADIOŽURNÁLU Praha 0:10 11. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Chlapec s palestinskou vlajkou během protestů proti přesunu americké ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma | Foto: Mohammed Salem | Zdroj: Reuters

Po dvou letech se do Prahy vrací velvyslanec Spojených států. Ve středu 15. února má předat prezidentu Zemanovi pověřovací listiny nový ambasador Bijan Sabet. Jaké jsou současné americko-české vztahy?

Jsou dobré, přátelské, založené na spolupráci v celé řadě oblastí. Ale fakt, že tady dlouhou dobu velvyslanec nebyl, je přinejmenším v té symbolické rovině trochu poznamenal.

Stěhování ambasády vnímám jako symbolický krok, zatímco to, jak Izrael podporujeme průběžně, jako praktickou a důležitou věc, říká budoucí česká velvyslankyně v Izraeli Veronika Kuchyňová Šmigolová

Jsou věci, u kterých se počítá s tím, že zastupuje zemi velvyslanec. A při vší úctě ke skvělému týmu, který zde na americké ambasádě v Praze je, tam bez velvyslance něco trochu chybí, takže jsme moc rádi, že přijel.

Proč zde dva roky velvyslanec Spojených států chyběl?

V tomto případě to vidím spíše jako technickou, provozní otázku na americké straně. Po vítězství prezidenta Bidena měla Demokratická strana poměrně malou většinu v Kongresu a potřebovala prosadit mnoho nominací.

Nevnímám to jako problém v česko-amerických vztazích, ale spíš jako neuspořádaný nástup Bidenovy administrativy, kde se poslední věci, které souvisí s nástupem, vyřizují v zásadě až teď.

"Jsem velvyslanec Bijan Sabet a už se těším, až se pustím do práce." - #AMBSabet#JsemTuTakyNovej pic.twitter.com/A8BfG8ySF6 — U.S. Embassy Prague (@USEmbassyPrague) February 3, 2023

V létě zamíříte jako velvyslankyně Česka do Izraele. Víte už kam? Do Tel Avivu nebo do Jeruzaléma? Premiér Petr Fiala řekl, že je myšlence stěhování ambasády do Jeruzaléma nakloněn, ale kvůli válce na Ukrajině má teď naše diplomacie jiné starosti.

Zamířím do Tel Avivu, protože si nemyslím, že k rozhodnutí v této věci by do té doby došlo. Zároveň je to rozhodnutí výsostně politické, které musí přijmout nejvyšší političtí představitelé této země. O tom, kde budu působit, nerozhoduji. A kdyby naši političtí představitelé rozhodli o přesunu ambasády, tak budu v Jeruzalémě působit velmi ráda.

Izraelské úřady jsou všechny v Jeruzalémě. Takže i když budu působit v Tel Avivu, budu do Jeruzaléma dojíždět, budu tam chodit na schůzky. Některé z nich budou i v budově naší pobočky, kterou kvůli tomu máme v Jeruzalémě zřízenou. Takže ať budu sídlit kdekoli, předpokládám, že se budu pohybovat po celém Izraeli a v Jeruzalémě strávím hodně času.

Stupňování napětí

Může stěhování ambasády do Jeruzaléma poškodit diplomatické vztahy s jinými zeměmi?

V posledních několika letech došlo k velmi výraznému posunu ve vztazích Izraele s arabskými zeměmi. Je nepochybně pravda, že například země Zálivu nevnímají palestinskou otázku už jako překážku navazování vztahů s Izraelem.

I arabské země, které s Izraelem nemají mírové smlouvy nebo navázané diplomatické vztahy, s ním v řadě otázek konzultují a spolupracují. Domnívám se, že celý ten rámec, u kterého jsme byli zvyklí, že je dlouhodobě statický, se hodně posunul díky mezinárodní situaci a vývoji ve světě. Nevnímala bych to jako neměnné.

V poslední době se opět vyhrotil palestinsko-izraelský konflikt. Ať už jde o razie izraelské armády v Džanínu na západním břehu Jordánu, další letecké údery v Pásmu Gazy nebo útok třináctiletého Palestince na synagogu v Jeruzalémě. Proč se ty násilnosti právě teď stupňují?

Ty násilnosti se objevují periodicky, po nějaké době. Palestinská administrativa příliš nefunguje, nefunguje ani ve smyslu udržování bezpečnosti, Palestinci potom obracejí svůj hněv proti Izraeli.

Nástup nové izraelské vlády také přinesl novou dynamiku do vztahů, Palestinci nevědí, co přesně mohou očekávat. To vede ke zvýšenému napětí a takové napětí bohužel potom často vede k obětem na životech.

Nakolik je ministerstvo zahraničí nakloněno přesunu české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma? Jak proběhne předání agendy s Martinem Stropnickým, stávajícím velvyslancem v Izraeli? A jaký je postoj Veroniky Kuchyňové Šmigolové k dodávkám zbraní na Ukrajinu? Poslechněte si celý rozhovor v audiu na začátku článku.