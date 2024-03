Větší díl zodpovědnosti za utrpení Palestinců padá na Hamás. Používá je jako živé štíty, tvrdí velvyslankyně

Boje mezi Izraelem a hnutím Hamás trvají v Pásmu Gazy už téměř pět měsíců, teď se jedná o několikatýdenním příměří po dobu muslimského ramadánu a židovského pesachu. „Hamás by mohl celou válku ukončit tak rychle, jak ji začal, kdyby propustil rukojmí a vzdal se vlády v Pásmu Gazy,“ zdůrazňuje v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu česká velvyslankyně v Izraeli Veronika Kuchyňová Šmigolová. Praha/Gaza 20:06 4. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Palestinci, kteří uprchli ze svých domovů, se ukrývají ve stanovém táboře ve městě Rafáh na jihu Pásma Gazy | Foto: Ibraheem Abu Mustafa | Zdroj: Reuters

V pondělí se mělo jednat v Káhiře o příměří, ale Izrael vyjednavače nevyslal. Víme proč?

Je to proto, že Izrael požadoval po Hamásu, aby předložil seznam rukojmí, kteří jsou stále ještě naživu, což je logický požadavek. Máme-li jednat o propuštění rukojmích a kdo bude propuštěn za ně, mělo by být jasné, o která rukojmí se jedná.

Hamás však tyto informace odmítl poskytnout s tím, že neví přesně, kdo je ještě naživu.

Ohledně dohody o příměří se už v pátek optimisticky vyslovil americký prezident Joe Biden. Také věříte, že se podaří domluvit příměří do začátku ramadánu?

Já si tím nejsem jistá. Ráda bych v to věřila. Spojené státy i Izrael si to přejí.

Ramadán je specifický měsíc pro muslimy, a kdyby v tu dobu vládlo příměří, byl by tento měsíc mnohem lépe prožívaný jak na palestinských územích, tak třeba ve východním Jeruzalémě. Možnosti různých střetů a nedorozumění by byly výrazně nižší.

Bohužel se ale obávám, že Hamás toho bude chtít využít a v období ramadánu rozpoutá nějaké další násilí. Spojené státy, Izrael a další vyjednavači mají bohužel mnohem větší vůli příměří dojednat nežli sám Hamás. A samozřejmě bez Hamásu se příměří vyjednat nedá.

Ramadán potrvá od 10. března do 8. dubna. Na poslední týden v dubnu zase připadá židovský pesach. Myslíte, že obě válčící strany budou brát vzájemný ohled na tyto svátky? Proto má příměří trvat šest týdnů?

Domnívám se, že je to jeden z důvodů. Dalším důvodem je, že Spojené státy a arabské země, které se vyjednávání účastní, si přejí příměří co nejdelší, aby se potom mohlo po další dohodě plynule přejít ve víceméně permanentní klid zbraní a v dlouhodobé příměří.

Asymetrická výměna

Podmínkou uzavření příměří je propuštění rukojmích považovaných za ohrožené. Jde o nemocné, o zraněné, o ženy a o lidi v pokročilém věku. Myslíte, že na tuto podmínku Hamás nakonec přistoupí?

Příměří nemůže nastat, nedojde-li k propuštění aspoň části rukojmích. V první fázi by mělo jít skutečně o nemocné, zraněné, ženy a starce.

K tomu ale bude potřeba, aby Izrael za každého rukojmího propustil část palestinských vězňů v izraelských věznicích. Řeší se otázka, jak velké množství to bude. Jak velké množství bude například za starou ženu a jak velké bude za mladého muže.

To jsou všechno počty, o kterých se v tuto chvíli při negociacích mluví.

Podle nabídky z vyjednávání v Paříži by palestinské hnutí mělo propustit asi 40 rukojmí. Za jedno rukojmí by Izrael pustil 10 Palestinců. Z čeho vychází tento asymetrický model?

Vychází z toho, že Izrael velmi stojí o to dostat rukojmí zpátky. Izraeli záleží na životě každého člověka, každého Izraelce, kdežto Hamás chce rukojmí držet co nejdéle.

Rukojmí pro Hamás znamenají nejvýznamnější kartu v bitvě o přežití, a tím pádem za každého rukojmího chce získat co nejvíce.

I když je ale průměr 10 za jednoho, tak u nejméně cenných rukojmích to bude třeba jedna ku třem, u cennějších rukojmí to může být jedna ku třiceti.

Protesty proti Netanjahuovi

Tisíce lidí v sobotu v různých izraelských městech protestovaly proti vládě premiéra Benjamina Netanjahua a domáhaly se, aby uzavřela dohodu právě o propuštění izraelských rukojmích. Co protestující premiérovi přesně vyčítají?

Protesty ukazují, že sjednocení izraelské společnosti, ke kterému došlo po 7. září, nebylo trvalé. Dělení, které se teď znovu začíná objevovat, vyvolává otázka, co má být z oněch dvou cílů, které Izrael má – porazit Hamás, nebo osvobodit rukojmí. Čili co je přednější a důležitější.

Vláda premiéra Netanjahua říká, že bez toho, aby byl poražen Hamás, nedostane Izrael ven rukojmí a nikdy nebude mír.

Kdežto levá část část politického spektra a zároveň zcela logicky rodiny a příbuzných rukojmích říkají, že životy rukojmích jsou nejdůležitější, že nejprve je třeba za jakoukoli cenu vyjednat jejich propuštění a Hamás je možné porazit klidně až později.

Ti, kteří demonstrují proti premiérovi, demonstrují proti tomu, aby prioritu měla válka, a nikoli rukojmí.

Palestinští civilisté

Evropská unie, Spojené státy i česká vláda označují Hamás za teroristickou organizaci. Neměli bychom ale naléhavě apelovat také na Izrael, aby bral mnohem větší ohled na palestinské civilisty?

Apely existují. Já se ale domnívám, že většina zodpovědnosti za mrtvé civilisty v Gaze padá na Hamás, protože Hamás v Gaze vládne. Hamás by mohl celou válku ukončit tak rychle, jak ji začal, kdyby propustil rukojmí a vzdal se vlády v Pásmu Gazy.

Hamás by mohl věnovat mnohem víc úsilí pro ochranu civilistů v Gaze, což nedělá. Naopak využívá všechna zařízení, která tam jsou, čistě jenom k ochraně sebe, a civilisty používá jako živé štíty. Utrpení civilistů v Gaze je velký problém a Hamás by je měl mnohem více bránit.

Jak si vysvětlit zprávu, že nejméně deset Palestinců bylo zabito při izraelském náletu, který zasáhl stan ve městě Rafáh na jihu palestinského Pásma Gazy? Oznámilo to ministerstvo zdravotnictví Pásma Gazy, které má pod kontrolou hnutí Hamás.

O této zprávě nemůžu říct nic, protože to není žádným způsobem potvrzeno. Zprávy ministerstva zdravotnictví Pásma Gazy je nutné brát s velkou rezervou, protože Hamás rád přehání. Samozřejmě ale tragické omyly se mohou stát v každé válce a stávají se v každé válce a stávají se i Izraeli.

Poslechněte si celý rozhovor, audio je nahoře v článku.