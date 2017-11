Většina Němců chce podle průzkumů nové volby. Merkelová je připravená znovu kandidovat

Cestu k předčasným volbám může připravit pouze spolkový prezident. Frank-Walter Steinmeier ale chce, aby stávající parlamentní strany dále jednaly o případné koaliční vládě.

„Ve volbách 24. září strany soutěžily o to, kdo převezme zodpovědnost za Německo. Tuto zodpovědnost nemůžou podle ústavy jen tak vrátit zpátky voličům. Teď se všechny strany musí na chvíli zastavit a přehodnotit svou pozici. Všechny zvolené strany musí plnit veřejný zájem, sloužit naší zemi. Očekávám, že zase brzy povedou rozhovory o vzniku vlády,“ prohlásil německý prezident.

Patovou situaci by tak podle něj předčasné volby nevyřešily. I to prozrazují aktuální průzkumy německých televizí. Strany by totiž podle nich získaly přibližně stejný počet hlasů jako v září.

A to i přesto, že většina Němců dává koaliční fiasko za vinu liberálům z FDP, kteří spolupráci se Zelenými a křesťanskými demokraty z CDU/CSU ukončili.

Angela Merkelová stát v čele menšinové vlády nechce, raději by chtěla nové volby. V tom případě je připravená znovu kandidovat.