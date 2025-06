Většina ropy skrz Hormuzský průplav vede do Asie. Uzavření není v zájmu Íránu, říká odborník

Írán zvažuje, jak odpoví na letecký útok Spojených států na tři íránské jaderné provozy, včetně zařízení Fordo. Jednou z možností je uzavření Hormuzského průlivu, kudy se dopravuje pětina světových dodávek ropy a plynu. Před takovým krokem varovala šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. „Poškodilo by to především asijské státy,“ řekl v rozhovoru pro Radiožurnál Jakub Koláček z Katedry Blízkého východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Rozhovor Teherán/Praha 14:00 23. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Následky izraelského útoku na Teherán | Foto: Majid Asgaripour | Zdroj: WANA/Reuters

Podle íránské televize Press TV uzavření průlivu už schválil íránský parlament. Konečné rozhodnutí musí učinit íránská Nejvyšší rada národní bezpečnosti. Jak složité je pro Írán ten průliv uzavřít? Co to konkrétně znamená?

Znamená to v zásadě, že Írán vyhlásí, že nepřipustí žádnou námořní plavbu průlivem. Myslím si, že je to spíše deklarace íránského parlamentu. Úplně nepředpokládám, že by se to stalo, mimo jiné i proto, že většina ropy směřuje na asijské trhy a Írán nemá zájem tento tok narušit.

Koho by to nejvíc poškodilo? Jde zhruba o pětinu celosvětové těžby ropy a zemního plynu.

Poškodilo by to na jedné straně exportéry, což znamená všechny arabské zálivové státy, ale samozřejmě by to zastavilo i íránský export ropy. Pak by to poškodilo především asijské státy, jako je Čína, Indonésie, Japonsko, Indie atd., které na tyto dodávky spoléhají.

Mají státy Blízkého východu nějakou možnost v tom Íránu zabránit?

Arabské státy mají svoje námořnictvo, letectvo, ale nepředpokládám, že by se do konfliktu přímo zapojily. Asi by spíše spoléhaly na americkou moc, aby do toho nějakým způsobem zasáhla.

Je možnost ropu z Perského zálivu dopravit jinak a jinudy než loděmi přes průliv?

Máme potrubní přepravu přes vnitrozemí Saúdské Arábie nebo Spojených arabských emirátů, ale kapacita není zdaleka odpovídající, šlo by tím obejít blokádu pouze z deseti, možná dvaceti procent.

Znamená to, že rozšíření kapacity má omezené možnosti přes ropovody?

Nedostačuje to, nevyrovná se to tomu objemu námořní přepravy.

Role Moskvy

Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí je na konzultacích v Moskvě. Rusko a Írán mají dohodu o strategickém partnerství. Jak může Moskva v tuto chvíli pomoci Íránu a má důvod se do konfliktu více zapojit?

Myslím si, že Rusko v tuto chvíli Írán významněji nepodpoří, mimo jiné i proto, že jeho síly jsou vázány na Ukrajině. Zároveň z dohody o strategickém partnerství nevyplývá povinnost Ruska přijít Íránu na pomoc. Je možná nějaká nepřímá podpora, případně by se situace mohla změnit, pokud by došlo k další eskalaci.

Írán dodává Moskvě drony pro válku s Ukrajinou. Ví se, zda byly zasaženy i tyto provozy?

Nemám tyto informace a zároveň se domnívám, že výroba dronů byla v licenci částečně přesunuta na ruské území, takže tam už provozuschopnost íránských provozů nemusí být rozhodující.

Celý tento konflikt oficiálně vznikl z obav, že by Írán mohl vlastnit jadernou zbraň. Jak se právě Rusko, které se staví na stranu Íránu, stavělo v minulosti k tomu, že by Írán mohl mít jadernou zbraň? Vnímala to Moskva jako problém?

Rusko se dlouhodobě angažovalo ve vyjednávání okolo íránského jaderného programu. Není v jeho zájmu, aby Írán měl jadernou zbraň. Jednání se po roce 2018 zhroutila s odstoupením Donalda Trumpa od tzv. jaderné dohody, takže momentálně neexistuje funkční platforma, kde by se Rusko mohlo angažovat.

Slyšíme, že izraelské vzdušné síly znovu útočí na jaderný komplex Fordo v Íránu. V minulosti jsme ale slyšeli, že byl dokonce zničen nebo velmi vážně poškozen. Co se z toho dá vyvodit? Co víme o komplexu Fordu a jak vážně byly jaderné provozy v Íránu narušeny?

Pokud jde o Fordo, tak informace v současné době nemáme, nemá je ani Mezinárodní agentura pro atomovou energii. Je pravděpodobné, že komplex byl poškozen, ale nelze říct jak moc. Informace nejsou v přesné podobě k dispozici.

Co by mohlo v tuto chvíli přimět Írán k jednání o zastavení konfliktu? Jak pravděpodobné je, že sám Írán chce v tuto chvíli zasednout k jednacímu stolu?

Írán není tím, kdo konflikt začal, ať už považujeme jeho aktivity za jakkoli provokativní. Útoky přišly nejprve z Izraele, pak se k němu přidaly Spojené státy. K eskalaci vlastně došlo na pozadí vyjednávání, která v té době probíhala. Myslím si, že jakékoli řešení konfliktu bude velmi složité, protože íránský režim už má zkušenost, že v situaci, kdy vyjednával, došlo k útoku. To samozřejmě narušuje důvěru v to, že by jednáním mohl něčeho docílit.

Aby se ten dialog obnovil, tak by bylo potřeba, aby se situace změnila, učinit gesto, které by důvěru obnovilo. Samozřejmě pokud se situace Íránu bude po vojenské stránce dále zhoršovat, tak je možné, že íránský režim přistoupí na nějaká vyjednávání, ale v tuto chvíli to tak nevypadá.

