Většina Slováků chce blízké vztahy s Ruskem, podpora Fica stojí na levných energiích, říká novinář

Slovenský premiér Robert Fico je připraven vetovat návrh na zastavení veškerého dovozu plynu, ropy a jaderného paliva z Ruska. Řekl to i přímo v Moskvě, kam se vydal na oslavě výročí konce druhé světové války. „Slovenská ekonomika momentálně žije na ruských energiích, protože jsou levnější než jiné,“ vysvětluje pro Český rozhlas Plus Ronald Ižip, šéfredaktor slovenského magazínu Trend. Interview Plus Bratislava 0:10 16. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Robert Fico | Foto: Jozef Jakubčo/Petit Press | Zdroj: Profimedia

Zatímco česká vláda považuje snížení závislosti na ruské ropě a plynu za jeden ze svých největších úspěchů, Slovensko se v diverzifikaci zdrojů ani po třech letech od vypuknutí války na Ukrajině nikam neposunulo.

„Není po tom veřejná poptávka, většina má zájem o blízkých vztah s Ruskem a zhruba polovina populace také podporuje Ficovu cestu do Moskvy,“ upozorňuje.

Ceny ruských energií přitom nejsou o tolik nižší, hlavní úsporu prý tvoří tranzitní poplatky, které by Slovensko muselo platit při dovozu ropy a plynu ze vzdálenějších zemí.

„V dobách rozpočtové konsolidace a nedostatku financí, kdy ekonomika zpomalila a rozpočet je ve velkém deficitu, musí vláda šetřit,“ dodává s tím, že politika slovenské vlády je založena na levných energiích, protože jinak jí hrozí ztráta podpory obyvatel.

Udýchaný tygr

Peníze do rozpočtu se vláda snaží získat mimo jiné transakční daní, kdy podnikatelé musí z každé platby odvádět 0,4 procenta státu.

„Stát tím nezíská až tak velkou sumu, v přepočtu asi 20 miliard korun. Ale ve snaze snižovat deficit, který patří k nejvyšším v Evropě, je to potřebné. Bohužel to velmi negativně zasáhlo ekonomiku a je to asi nejhorší možná daň, protože vidíte, jak po každé platbě odchází část peněz. Mnozí proto přecházejí na hotovost,“ popisuje novinář.

Ižip poznamenává, že Slovensko, dříve označované za tatranského tygra, v posledních deseti letech roste nejpomaleji ze všech východoevropských zemí. Na vině je prý vysoké zdanění práce a odvody, kdy podnikatelům nezbývá dost peněz na investice.

„Ficova sociální politika dalece přesahuje schopnosti slovenské ekonomiky. Nejprve se kvůli ní zvyšoval státní dluh, až dosáhl takové úrovně, že další sociální výdaje vláda hodila na bedra firem, které musejí zaměstnancům hradit další benefity,“ doplňuje.

Slovenská populace navíc stárne, důchodcům se ale přesto daří dobře a dostávají pravidelně valorizovaný 13. důchod. „Vládní koalice si je hýčká, mají poměrně velké výhody oproti jiným skupinám, jako jsou rodiny s dětmi nebo svobodné matky, které na Slovensku mají problém vyžít,“ uzavírá.

