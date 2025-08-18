Většina Tyrolska je nevhodná pro stavbu větrníků. Elektrárny by ohrožovaly ptactvo, zjistila studie
V Tyrolsku znovu ožívá debata o větrné energii. Nová studie, o které informoval deník Tiroler Tageszeitung, ukazuje, že většina alpského území je kvůli ochraně ptactva pro stavbu větrníků nevhodná. Z celkem 54 posuzovaných projektů prošly předběžnou kontrolou pouze tři.
Studii si objednala zemská vláda u organizace Birdlife. Autoři vycházeli z takzvané ornitologické mapy citlivosti, podle níž téměř celé Tyrolsko spadá do červených zón – tedy oblastí, kde by větrné elektrárny znamenaly zásadní ohrožení ptáků. Problémem jsou především horská údolí a hřebeny, kudy vedou tahové trasy. Ptáci tam navíc létají nízko, což riziko kolizí ještě zvyšuje.
Výsledky jsou nepříjemné i pro samotnou vládu, která téma otevřela už dříve. Před dvěma lety představila aktualizovanou studii o potenciálu větrné energie. Podle ní by větrníky mohly pokrýt zhruba tři až pět procent spotřeby elektřiny v Tyrolsku.
Kabinet tehdy nabízel i prémii sto tisíc eur, tedy více než 2,5 milionu korun, pro první realizovaný projekt. Teď se však ukazuje, že plány narážejí na limity horského terénu a ochrany přírody.
Závěry nové studie okamžitě využila opozice – ale každá strana jinak. Krajně pravicová FPÖ označila výstavbu větrníků v Alpách za „absurdní nápad“ a tvrdí, že skutečný energetický potenciál Tyrolska leží ve vodní energii.
Zelení naopak vládu kritizují za to, že chybí jasná pravidla a odvaha v plánování. Podle nich by se menší lokality v údolích nebo na svazích využít daly, pokud by odpadla právní nejistota.
Kontrast s jinými spolkovými zeměmi je výrazný. V Dolním Rakousku nebo ve Vídni už větrné parky stojí a pokrývají významnou část spotřeby elektřiny. Jen Dolní Rakousy získávají z větrníků přibližně třetinu své spotřeby.
Tyrolsko ale zůstává bílým místem na mapě rakouské větrné energie. Nejde jen o technické podmínky – na rozdíl od vodních elektráren stát dosud neurčil jasná zrychlená povolovací území pro větrníky. Výsledkem je patová situace: investoři podávají projekty, ale většina končí už v předběžném řízení.