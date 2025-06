Většina zadržených z flotily svobody opustila Izrael. Europoslankyně se v letadle musela schovat

À tout de suite place de la république pic.twitter.com/s1jvTkHxy3 — Rima Hassan (@RimaHas) June 12, 2025

Šestice aktivistů z lodi Madleen, která se snažila doplout do Pásma Gazy, ale izraelská armáda jí v tom zabránila, je na cestě z Izraele. Napsala to agentura AFP s odkazem na izraelské ministerstvo zahraničí. To uvedlo, že na palubě letu je i francouzská europoslankyně Rima Hassanová. Některé aktivisty z lodi, například Gretu Thunbergovou, Izrael vyhostil v úterý.