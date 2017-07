Polský prezident jde poprvé proti své straně. Vetuji zákon o nejvyšším soudu, oznámil

Polský prezident Andrzej Duda se rozhodl vetovat dva kontroverzní zákony o nejvyšším soudu a o soudní radě, které navzdory kritice opozice i Evropské komise prosadila vládní strana Právo a spravedlnost (PiS). Informují o tom zahraniční agentury. Proti novým zákonům v Polsku demonstrovaly tisíce lidí. Varšava 10:24 24. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Polský prezident Andrzej Duda na snímku z června 2017 v Tbilisi. | Foto: David Mdzinarišvili | Zdroj: Reuters

„V programu PiS nebyla zmínka o kontrole nad nejvyšším soudem ani o tom, že generální prokurátor bude rozhodovat o tom, kdo bude soudcem, a kdo ne," řekl Duda, který sám z PiS vzešel.

Prezident předem neoznámil, jak se k novele postaví. Jeho současné veto tak bude vůbec prvním případem, kdy se postaví zákonu z dílny vládnoucí strany Právo a spravedlnost (PiS), z níž sám pochází.

Díky normě by ministr spravedlnosti mohl odvolat současné členy nejvyššího soudu a spolu s parlamentem jmenovat nové. Prezident se tak postavil za část společnosti, která proti novele už řadu dní protestuje. Jak informoval Radiožurnál, proti reformě se postavila i Evropská unie, podle které by mohla ohrozit nezávislost justice v Polsku.

Kluby Gazety Polské napojené na PiS ohlásily "mobilizaci" a velkou demonstraci. — Filip Harzer (@HarzerF) 24. července 2017

Prezident rovněž řekl, že polská justice potřebuje nápravu a že je velmi špatné, pokud se soudci považují za nejdůležitější kastu. Změny je ale nutné uskutečňovat tak, aby nenastal rozkol ve společnosti a aby se lidé nebáli svého státu, řekl. Oba zákony je podle něj nutné upravit tak, aby se staly přijatelnými. „Doufám, že se zákony podaří připravit během dvou měsíců," řekl.

Rychetský tvrdě kritizuje politickou reformu soudů v Polsku: Jde o globální útok na justici a demokracii Číst článek

PiS má v obou komorách polského parlamentu většinu. Strana tvrdila, že polská justice potřebuje očistu, jakou od pádu komunismu nezažila, a že má soudní reforma lidem vrátit spravedlnost. Kritici ale poukazovali na to, že sporné zákony zajistí parlamentní většině a vládě premiérky Beaty Szydlové moc nad soudy, a prakticky tak zruší dělbu moci, která je základem demokracie. To by podle nich umožnilo předsedovi PiS Jaroslawu Kaczyńskému nastolit v Polsku autoritářský režim.

Kromě zákona o Nejvyšším soudu Duda oznámil, že vetuje i změny v zákoně o soudcovské samosprávě. Podle nich by členy nově vybíral Sejm.

Dolní komora parlamentu může veta přehlasovat třípětinovou většinou. Právo a spravedlnost by tak muselo získat podporu aspoň části opozice.

Ta návrhy odmítala jako pokus kabinetu zbavit soudnictví nezávislosti. Vláda ale tvrdila, že podobně funguje justice i v dalších evropských zemích.