Británie očekává dalšího královského potomka. Vévodkyni Kate převezli do porodnice

„Její královská výsost vévodkyně z Cambridge byla v pondělí ráno přijata do nemocnice St. Mary's v Paddingtonu v Londýně v rané fázi porodu,“ uvedl Kensingtonský palác na twitteru. Do porodnice podle něj Kate jela autem společně se svým manželem, princem Williamem.

Narození dítěte bude podle agentury AP oznámeno tradičním způsobem, tedy umístěním zprávy na stojan před bránou královnina Buckinghamského paláce, aby si tuto zprávu mohli přečíst kolemjdoucí. Zároveň se zpráva ale objeví i na oficiálních účtech na sociálních sítích.

V Lindově křídle porodnice v londýnské části Paddington Kate porodila obě své děti - nyní čtyřletého George i dvouletou Charlotte. Narodili se tady i princové William a Harry. Novorozeně bude šestým pravnoučetem královny Alžběty II., která v sobotu oslavila 92. narozeniny.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was admitted to St. Mary’s Hospital, Paddington, London earlier this morning in the early stages of labour.



The Duchess travelled by car from Kensington Palace to the Lindo Wing at St. Mary’s Hospital with The Duke of Cambridge.