Vězení, peklo, koncentrační tábor. Zneužívaných a týraných chlapců bylo v řezenském sboru přes 500

Kněží a učitelé v německém Řezně po druhé světové válce údajně zneužívali a týrali přes 500 chlapců. Vyplývá to ze zprávy právníka Ulricha Webera, který vyšetřoval násilí v tamním sboru a gymnáziu v období do začátku 90. let.

