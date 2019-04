Soud v USA dal doživotí manželům, kteří ve sklepě ‚domu hrůzy‘ věznili 12 dětí. Některé je hájily

Americký soud v pátek poslal na doživotí do vězení Davida a Louise Turpinovy, které uznal vinnými z týrání a zanedbávání 12 ze 13 jejich dětí. Informovala o tom agentura AP. Manželé potomky léta věznili ve sklepě svého domu, některé připoutávali k nábytku, odpírali jim jídlo a fyzicky je trestali. Policie děti našla loni poté, co z domu uprchla 17letá dívka a zavolala pomoc. Los Angeles 20:51 19. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Manželé Turpinovi u soudu v Kalifornii (foto z roku 2018) | Foto: Watchara Phomicinda /The Press -Enterprise/Pool | Zdroj: Reuters

Turpinovi se letos v únoru k týrání dětí přiznali, ani to ale soud neobměkčilo. Vyhověl tak návrhu prokuratury na udělení doživotního trestu s možností podmínečného propuštění po 25 letech. Turpinovi je 58 let, jeho ženě o osm roků méně.

Předtím, než soud vynesl verdikt, v soudní síni vůbec poprvé veřejně promluvily některé z osvobozených dětí. Některé z nich přitom rodiče hájily. „Svoje rodiče miluji. Ačkoli nás možná nevychovávali tím nejlepším možným způsobem, jsem ráda, že to dělali, protože to ze mě udělalo člověka, jakým dnes jsem,“ uvedla ve svém prohlášení Jessica Turpinová. U soudu ho přečetl její bratr.

Skautský vedoucí v Nizozemsku cejchoval děti rozpáleným kovem. Křik byl při aktu běžný, hájí se Číst článek

„Nedokážu slovy popsat, co jsme zažívali, když jsme vyrůstali... Někdy pořád ještě mám noční můry kvůli tomu, co zažívali moji sourozenci, kteří byli biti a poutáni řetězy,“ uvedlo další z dětí.

Obžalovaní během výpovědí svých dětí plakali, poté se k věci vyjádřili i sami. Za Davida Turpina jeho prohlášení přečetla advokátka. „Domácí vzdělávání a kázeň jsem vyžadoval s dobrými úmysly... Je mi líto, pokud jsem udělal cokoli, co jim ublížilo,“ uvedl Turpin.

„Omlouvám se za všechno, čím jsem dětem ublížila. Chci pro ně jen to nejlepší,“ řekla soudu matka.

Obydlí Davida a Louise Turpinových ve městě Perris v Kalifornii překřtila loni v lednu americká média na dům hrůzy poté, co ze sklepa policie vysvobodila 12 dětí. Potomci Turpinových ve věku od dvou do 29 let žili v otřesných hygienických podmínkách, dostávali najíst jen jednou denně a sprchu měli povolenou jen jednou ročně.

Mimo dům se děti dostaly jen velmi vzácně, často byly fyzicky trestány a přivazovány nebo připoutávány. Řada osvobozených mladých lidí a dětí trpěla silnou podvýživou a dalšími zdravotními problémy.