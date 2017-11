Víc než polovina Španělů si přeje předčasné volby, Rajoye by ale zvolili znovu

Více než polovina Španělů není spokojena se současnou vládou v Madridu a přeje si, aby premiér Mariano Rajoy vyhlásil co nejdříve předčasné parlamentní volby. Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění, o němž v pondělí informoval španělský deník El País. Podle průzkumu z minulého týdne se také 60 % dotázaných domnívá, že situace v Katalánsku není tak vážná, a 54 % si myslí, že Rajoyova vláda reaguje stran Katalánska adekvátně. Madrid 18:14 13. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Španělský premiér Mariano Rajoy | Foto: Paul White | Zdroj: ČTK/AP

Pro předčasné volby se v průzkumu společnosti Metroscopia minulý týden vyslovilo 55 % Španělů, o měsíc dříve to přitom bylo jen 49 %. V předčasných volbách by nyní sice opět vyhráli Rajoyovi vládní lidovci, získali by ale o téměř 7 procentních bodů méně než v loňských volbách.

Souhlas s postupem v Katalánsku roste

Počet Španělů pocházejících z oblastí mimo Katalánsko, kteří považují kroky Madridu vůči Katalánsku za adekvátní, výrazně vzrostl od předchozího průzkumu, tedy po převzetí přímé správy této autonomní oblasti španělskou vládou. Ještě v polovině října označila většina Španělů, i Katalánců, konání Madridu za nepřiměřené.

Průzkum hodnocení vlády premiéra Mariana Rajoye se uskutečnil minulý týden, tedy rok poté, co se vláda ujala úřadu. Podle deníku El País ale vláda dosud uskutečnila jen malou část ze svého volebního programu, a to proto, že nemá absolutní většinu poslanců v Kongresu.

Z průzkumu rovněž vyplynulo, že vládní lidová strana od předchozích voleb v červnu 2016 ztratila voliče. Pokud by se volby konaly nyní, hlasovalo by pro lidovce 26 procent voličů, zatímco loni ve volbách to bylo 33 procent.

Výrazný nárůst (ze 13 na téměř 23 %) zaznamenala od voleb strana Ciudadanos, která menšinovou vládu podporuje a která by nyní získala stejně hlasů jako socialisté. Pro ně by hlasovalo stejně voličů jako loni. Velký propad zaznamenala od loňských voleb radikálně levicová strana Unidos Podemos, která by nyní dostala necelých 15 % hlasů.

Podle deníku El País se na rozložení politických sil ve Španělsku jistě podepíší i výsledky regionálních voleb v Katalánsku, které se konají 21. prosince. Podle posledních průzkumů v nich separatisté zřejmě ztratí absolutní většinu v regionálním parlamentu.