Víchová: Moskva slibuje schůzku s Trumpem jen proto, aby oddálila sankce. Kyjev má obavy
První summit amerického a ruského prezidenta po několika letech se bude věnovat primárně válce na Ukrajině. Přesné místo konání mimo Aljašku ani to, jestli se zúčastní jejich ukrajinský protějšek, zatím není jasné. „Ukrajinci se trochu obávají, že Vladimir Putin přijde jako člověk, který chce jednat a ukáže, že Zelenskyj je tím, kdo nechce ustupovat,“ nastiňuje atmosféru v zemi pro Ranní Plus ukrajinistka Lenka Víchová.
Jak k plánovanému setkání Trump-Putin přistupují Ukrajinci? Není to pro ně dost velký políček po tom, co vypršel termín na uvolení poměrně tvrdých sekundárních sankcí namířených vůči vývozu ruské ropy a plynu?
Ukrajinci k tomu samozřejmě přistupují s určitými obavami, protože je evidentní, že jednání na Aljašce i setkání se Stevem Witkoffem iniciovala ruská strana.
Poslechněte si ranní plus s Ukrajinistkou Lenkou Víchovou o situaci v diplomatických kuloárech
To znamená, že se letos už podruhé Moskvě podařilo oddálit, zamluvit zpřísnění sankcí. Především jde o otázku, jak na návrhy Vladimira Putina zareaguje Donald Trump. Pokud si totiž Ukrajinci mohou být jistí postojem Evropské unie, v případě USA stejné neplatí.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj usiluje o to, aby byl u jednacího stolu a ne na něm, jak se někdy říká. Ale kdyby se k setkání dostal, nebylo by to pro něj extrémně nebezpečné? Mohl by během okamžiku prakticky o všechno přijít? Stačí ho tak trochu vyprovokovat? Asi jako v Bílém domě...
Myslím, že Zelenskému nikdo jednání s Vladimírem Putinem mezi čtyřma očima nedoporučuje. Ale v případě, že by u stolu byli evropští lídři, popřípadě představitelé Spojených států, pak by ta otázka vypadala úplně jinak.
Na druhou stranu je nutné říct, že představa, že by Vladimír Putin během jednoho jednání donutil Volodymyra Zelenskému k ústupkům ve smyslu ruských požadavsků, tak to je trochu naivní. Volodymyr Zelenskyj nemůže, a to vzhledem k ukrajinské ústavě na některý z důležitých požadavků Putina ani přistoupit.
Možná nejde o to, aby přistoupil na zásadní územní ústupky a podobně, ale aby tzv. nerozzlobil Donalda Trumpa. Je už ale zřejmé, co vlastně Rusko požaduje?
Je pravda, že Ukrajinci se trochu obávají, že Putin přijde jako člověk, který chce jednat a ukáže, že Volodymyr Zelenskyj je tím, kdo nechce ustupovat. Myslím, že už probíhají jednání jak mezi Spojenými státy a Ukrajinou, tak především mezi představiteli Evropské unie a Spojenými státy, aby se to nestalo.
Ústupky a ústava
Prezident Zelenskyj už řekl, že Ukrajinci nedají svou zemi okupantům. Jaká je tedy teď jejich pozice?
Jedna věc je, že Rusko okupuje některá území Ukrajiny. Toho si samozřejmě Ukrajinci vědomí jsou. A pak, když nebudou mít sílu na znovudobití území, má Ruská federace nad územím také kontrolu de facto.
Úplně jiná věc je, že by se měli vzdát některých území a že by de jure uznali tato území jako ruská. Prezident Zelenskyj to udělat nemůže, protože jsou zapsána v ukrajinské ústavě, případné změny územní celistvosti Ukrajiny by muselo rozhodnout referendum.
To znamená, že žádný z ukrajinských politiků nic podobného slibovat ani nemůže. V krátkodobém horizontu to prostě nejde v žádném případě realizovat.
Může vůbec Ukrajina něco nabídnout Donaldu Trumpovi jako ústupek?
Nevíme, s čím pojede ukrajinská strana, ale tohle opravdu nejsou ústupky. Záležitosti, které požaduje Vladimír Putin, nejsou svázané pouze s územní celistvostí Ukrajiny, která možná nic neznamená pro Donalda Trumpa, ale pro západní svět a západní civilizaci znamená hodně.
Ale všem, co se zabývají touto problematikou, je jasné, že Vladimir Putin by se tím neuspokojil a jeho požadavky půjdou dál a dál.
Ukrajinská strana, stejně jako i Evropa, bude naléhat, aby se zastavily boje na frontové linii. Ale to nebude znamenat, že by de jure někdo uznal toto ukrajinské okupované území jako ruské.
Víc najdete v audiozáznamu, poslechněte si.