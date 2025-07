Víchová o protikorupčním zákonu na Ukrajině: Poslední kapka. Kopečný: ‚Lidé cítí apel na jednotu‘

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj stáhl svou kontroverzní novelu, která se týkala dohledu nad národním protikorupčním úřadem (NABU) a speciální protikorupční prokuraturou, a předložil nový zákon. „Škoda, že nepočkal s podpisem toho předešlého zákona,“ říká v pořadu Pro a proti ukrajinistka Lenka Víchová. „Byla to pohotová, rychlá reakce, ovšem v kategorii z nouze ctnost,“ dodává vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný. Pro a proti Kyjev 21:15 29. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj stáhl svou kontroverzní novelu | Foto: Zuzana Bönish | Zdroj: Kancelář prezidenta republiky

Zelenskyj zrušil původní kritizovaný záměr, podle kterého měly národní protikorupční úřad a speciální protikorupční prokuratura spadat pod dohled generálního prokurátora. Ukrajinský parlament o novém zákoně bude hlasovat ve čtvrtek. Původní zákon na Ukrajině vyvolal největší demonstrace od začátku války. Bude stačit, že Zelenskyj odstranil ten nejvíc kritizovaný aspekt?

Lenka Víchová: Myslím si, že Volodymyr Zelenskyj udělal správný krok. Škoda, že nepočkal s podpisem toho předešlého zákona. Stačilo počkat chvilinku a nemuselo dojít k takovým problémům.

Poslechněte si celé Pro a proti, hosty byli ukrajinistka Lenka Víchová a vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný

Ale stačit to bohužel asi nebude, protože na protesty, které jsou – a tam je to vidět velmi jasně ,– přicházejí lidé s nějakým sdělením. Protesty ukazují, že problém se zákonem je jen poslední kapka a že lidé mají problémy trošku větší, než se může na první pohled zdát.

Nicméně zatím protesty nebo demonstrace utichly. Tedy poté, co Zelenskyj udělal tuto otočku. Byla to pohotová reakce? A bude stačit?

Tomáš Kopečný: Byla to pohotová, rychlá reakce, ovšem v kategorii z nouze ctnost. Jak říká Lenka Víchová, právě tato spěšná ratifikace parlamentem schváleného zákona vedla k tomu, že nebylo možné deeskalovat situaci politicky, a to dřív než je ji teď nutné deeskalovat legislativně.

Jestli to bude stačit…? Stále v ukrajinské společnosti platí velký vnitřní i vnější apel, který cítí každý Ukrajinec, a to na jednotu. Navíc v době, kdy každý den zabíjí ruské rakety ukrajinské civilisty. Podobně, jako v úterý ráno zabili 20 lidí ve věznici, v nemocnici a porodnici.

To samozřejmě vnitřně omezuje i touhu lidí být v ulicích dlouho – nejen kvůli vlastnímu nebezpečí, ale především kvůli tomu, aby národ držel při sobě a přitom řešil klíčové problémy. Ty jen oddalují členství v EU, kvůli kterému už v roce 2014 vypukly velké protesty, ostatně stejně jako teď.

A zároveň aby Ukrajina už byla jiná a už ne podle starého ruského vidění a způsobu fungování, tedy prolezlá korupcí a prolezlá autokratickým uvažováním.

‚Uzurpace moci‘

Ukrajinský parlament zákon pravděpodobně schválí. Víme, že nebudou obě instituce spadat pod generálního prokurátora. NABU i speciální protikorupční prokuratura tvrdí, že nezávislost bude zaručena. Můžeme tedy říct, že bude Ukrajina, pokud jde o boj s korupcí a zákon projde, na tom dobře?

Víchová: Ještě uvidíme, jestli projde, protože panují trochu obavy. Ale já si myslím, že projde. Ale teď bude mnohem složitější hledat hlasy v parlamentu. Složitější, než tomu bylo u toho předešlého zákona.

Co se stalo, svědčí o tom, že boj proti korupci na Ukrajině existuje, protože zákon se nepřijímal jen tak pro nic za nic. Samozřejmě, že je evidentní, že jak prezident, tak jeho okolí pokračovalo v uzurpaci moci. To znamená, že chtěli, aby pod ně patřilo úplně všechno.

To, že by se NABU zodpovídala generálnímu prokurátorovi, znamená, že by se zodpovídala muži prezidenta. Ten druhý zákon už připravovala jak speciální protikorupční prokuratura tak NABU, ale nezruší se tak úplně všechny části minulého zákona, a to je trošku problém.

Je ale důležité, aby si prezident a jeho okolí uvědomili, že to, co lidi nejvíc trápí, je to, že se po roce 2019, ale především po invazi z roku 2022, systém na Ukrajině vymkl z kontroly ústavního řádu.

Začátky byly vidět už v roce 2019, kdy na Ukrajině ztratil subjektivitu parlament i vláda.

Vytvořila se úplně jiná vertikála, která souvisí pochopitelně s vyhlášením válečného stavu, ale funkce vlády, tedy ministerstva zahraničních věcí, obrany, vnitra a také zákonodárného sboru, řídí prezidentská kancelář.

Jak to vnímá Tomáš Kopečný? Bude to pro tuto chvíli dostatečné, aby Ukrajina mohla říct, že oba úřady se podílely na novém zákoně, takže boj s korupcí je zaručeně nezávislý a zároveň může pokračovat třeba v efektivních tendrech, nákupech?

Kopečný: Jak psal Goethe ve Faustovi: Šedivá je teorie, zelený strom života. A to samé bude platit při trpělivosti nebo toleranci protikorupčního tažení nebo současných legislativních operativních kroků ze strany vlády, a to v případě toho, co vyvolalo ty protesty.

Zkrátka praxe ukáže, zda skutečně na Ukrajině spravedlnost probíhá rovně, slepě, anebo selektivně. To, co jsem vnímal hodně silně, je, že se korupční kauzy vyšetřují. Případně, že jsou lidé obviňováni z korupce, případně ze spolupráce s Ruskem.

Ale důležité je, aby to nebylo selektivní. Důležité je, aby v momentě, kdy načasování této legislativní změny bylo bezprostředně poté, co právě protikorupční jednotka svým obviněním sesadila vicepremiéra Ukrajiny, respektive, kdy byl odvolán na základě obvinění.

A nebylo jediné, následovaly domovní prohlídky u téměř 40 detektivů NABU. Ti korupci vyšetřovali tak, že kontroloři přišli mezi 4. a 5. hodinou ranní, což je ten starý sovětský styl.

To všechno v lidech vyvolalo velkou bouři a nevoli. Hlavně pokud jde o moment, kdy se začne vyšetřovat nejvyšší patro ukrajinské politiky, a následují legislativní kroky proti stejnému orgánu.

Z mého hlediska: Jakkoli špatná detailní technikálie dozoru faktického generálního prokurátora nad agenturami by nevyvolala sama o sobě bouři. Jen, kdyby to nebylo v kontextu, který zasahoval do upozaďování i zastrašování detektivů, kteří to vyšetřovali. A že se odvážili, po 2,5 letech relativního společného konsensu, že to se dělat nebude, tedy vyšetřovat korupci i tam, kde to předtím nebylo možné.

Celé Pro a proti najdete v audiozáznamu, ptá se Karolína Koubová.