Víchová: Trump vyslyšel Putina, že příměří nestačí. ‚I tak je to posun a vítězství Unie,‘ popisuje Ditrych
Západní lídři začali hledat místo pro schůzku prezidentů Volodymyra Zelenského a Vladimira Putina. Bude summit přelomový a povede k míru? „Já bych očekávání mírnil,“ odpovídá v pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus politolog a analytik Ondřej Ditrych. „Je prohrou Ukrajiny a Evropy, že nepřesvědčily Donalda Trumpa, že nejdůležitější je příměří,“ myslí si o dosavadním vývoji ukrajinistka Lenka Víchová.
Je po washingtonské schůzce Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským, se zástupci evropských zemí a po jeho telefonátu s Vladimirem Putinem důvod k optimismu ve věci blížícího se konce války na Ukrajině? Nebo bychom měli očekávání mírnit, jak doporučuje třeba prezident Petr Pavel?
Ondřej Ditrych: Já bych očekávání určitě mírnil. Teď se proces rozpohyboval. Ale to, jak a kde skončí, je v tuhle chvíli velice nejisté.
Jak blízko jsme míru na Ukrajině? Poslechněte si Pro a proti s ukrajinistkou Lenkou Víchovou a politologem Ondřejem Ditrychem
Šance na dobrý výsledek z hlediska Evropanů tu nepochybně je, ale předjímat to je velice složité, protože teď se pozice aktérů vyvíjejí a Rusko se bude snažit spíše zvrátit nynější, pro ně ne úplně příznivý vývoj.
Lenka Víchová: Z dlouhodobého hlediska nějaký optimismus cítit můžeme, ale v krátkodobém termínu bych řekla, že se máme připravit na složitější a složitější období. Osobně neočekávám od schůzky Volodymyra Zelenského a Vladimira Putina, pokud se odehraje, nic zásadního.
Je třeba říct, že Putin byl trochu dotlačen k něčemu, co udělat nechtěl, to každý chápe a vidí. Protože Vladimir Putin se sešel s Volodymyrem Zelenským v roce 2019, tehdy to byla iniciativa Zelenského. A dopadlo to špatně, pro Putina možná hůř než pro Zelenského.
Vladimir Putin ví, že z té plánované schůzky nic nevzejde. A tím pádem riskuje to, že jistým způsobem popudí Donalda Trumpa. Kdyby ovšem tu schůzku nepřijal Volodymyr Zelenskyj, tak by popudil Donalda Trumpa také.
Proto Zelenskyj hodil rukavici a nabízí schůzku. Ale nemůžeme od ní očekávat extra posun.
Trump a příměří
Web Politico píše, že Putin trilaterální schůzku s Trumpem odmítl a že prý se chce se Zelenským sejít sám. Jak čtete tuhle taktiku?
Ditrych: Myslím, že je s velikým otazníkem, jestli se nějaká schůzka, ať už dvoustranná, nebo třístranná, vůbec odehraje. Ještě minulý týden Moskva říkala, že nechce příměří, ale rovnou mírovou smlouvu. Teď Sergej Lavrov říkal, že se takový summit musí připravovat krok za krokem.
Je tam vidět snaha ten proces posunout někam úplně jinam. Pokud by se schůzka nakonec odehrála, tak si myslím, jak říkala Lenka Víchová, že se na ní nic moc neodehraje. Pozice jsou celkem jasné a těžko se dá očekávat, že se Rusko někam posune bez vnějšího silného tlaku.
Pro zastavení bojů by Rusko bylo za podmínek, které by pro něj musely být velice výhodné a které by do budoucna snížily ukrajinskou schopnost bránit se, povedly by k uznání některých ruských územních zisků a povedly by k uvolnění sankcí. Ale zdá se, že tímhle směrem se to úplně nevyvíjí.
Jak čtete snahy Trumpa, aby se válka zastavila? Protože jsme svědky stále sílících útoků ruské armády. Můžeme věřit, že americká strana chce zastavení bojů, nebo tomu v praxi nic nenasvědčuje?
Víchová: Donald Trump potřebuje osobně zastavit tuto válku. Obrovskou roli nesehrála ani tak návštěva Volodymyra Zelenského nebo návštěva lídrů Evropské unie do Spojených států, ale šílená kritika v amerických médiích po jednání na Aljašce.
Trump už není vázán pouze svým slibem, že za 24 hodin ukončí válku. Onehdy sám přiznal, že se pletl, že si myslel, že to je jeden z nejjednodušších konfliktů. Ukázalo se ale, že je to jeden z nejsložitějších. Ale teď musí vybruslit z té obrovské kritiky, která se na něj valila po Aljašce.
Pro Spojené státy je také velmi důležité, aby ta válka skončila, protože problémů na světě je mnohem více.
Proč už Trump nemluví o příměří? Proč vůbec přistoupil na Putinovu hru, že budeme jednat o míru a mezitím budeme bojovat?
Víchová: To je prohra Ukrajiny a Evropy, že nepřesvědčily Donalda Trumpa, že je nejdůležitější příměří. Úplně ideální scénář pro Ukrajinu a pro Evropu by bylo právě příměří – přestalo by zabíjení, přestalo by ostřelování týlových měst a začalo by jednání, která by mohlo trvat velmi dlouho.
Jenomže pro ruskou stranu je důležité posouvat jednání co nejdéle. Trump bohužel vyslyšel slova Putina, že musíme tuto válku ukončit jako takovou a že příměří nestačí.
Ditrych: Já si myslím, že tohle je jeden z možných scénářů krátkodobého výhledu. Po Aljašce mohli mít Rusové oprávněně pocit vítězství.
Ale teď už jsme o několik dnů dále. Zelenskyj odmítl návrh na odevzdání dosud neokupovaných částí Donbasu a nesetkalo se to s Trumpovým pobouřením. Místo toho podle všeho Zelenskyj nabídl, že Ukrajina nakoupí za evropské peníze americké zbraně a nabídl americkým firmám partnerství ve výrobě drog.
Je vzdání se území za přislíbené záruky bezpečnosti výhodný obchod? Může si něco takového Volodymyr Zelenskyj vůbec dovolit? Poslechněte si celé Pro a proti s ukrajinistkou Lenkou Víchovou a politologem Ondřejem Ditrychem ze záznamu v úvodu článku.