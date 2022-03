Dohoda s Putinem? Rusko nepodepisuje smlouvy, aby je dodržovalo, míní ukrajinistka Víchová

Ukrajina je podle svého prezidenta Volodymyra Zelenského připravena jednat o své neutralitě. „Spousta lidí na Zelenského slova reaguje tak, že to je jako kdyby krok ke kapitulaci, ale možná, že to bude ještě něco jiného. Osobně si myslím, že Zelenskyj neměl ještě před konečnými jednáními nic takového říkat. Ale zdá se, že to může být i manipulace,“ řekla pro Český rozhlas Plus ukrajinistka a šéfredaktorka časopisu Ukrajinský žurnál Lenka Víchová. Praha 0:10 29. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lenka Víchová | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

„Protože (Zelenskyj) zároveň říká, že je schopen nebo ochoten jednat o neutralitě, ale ta by měla být zajištěná jistými bezpečnostními zárukami – jakými, to nikdo neví,“ dodává v Osobnosti Plus.

Tím, kdo by Ukrajině měl zaručit bezpečnost, podle ní rozhodně nemůže být Rusko. „Ale takového světového hráče nikdo zatím nevidí – proto je to možná ze strany Zelenského jakási manipulace. S tím, že chce ukázat, že je připravený jednat a ten, kdo připravený není, je ruská strana,“ míní.

Víchová je přesvědčena, že neutralita Ukrajiny „hlídaná“ ruskou stranou, by stejně vzájemné vztahy nenarovnala. „Pokud se ten problém nevyřeší dnes, vyhřezne opět za deset let, rok či několik měsíců.“

„Historici by na to jistě řekli, že byla taková situace, působily nějaké faktory – a ani to jinak nešlo. Ale stejný problém nastal už několikrát – ve 20., 30., 40. letech. A pokud přežije jediný Ukrajinec, tak to vyhřezne opět.“

„Rusku nejde o neutralitu – vědělo už před rokem, ale i před těmi osmi lety, že Ukrajina v tomto stavu nemá šanci vstoupit do NATO ani do Evropské unie. To není problém, kvůli čemu Rusko Ukrajince atakovalo.“

„Jsem naprosto přesvědčená, že Rusko chtělo Ukrajině zabránit ,westernizaci‘ – bez ohledu na to, zda bude členem EU nebo NATO. Protože za posledních deset let udělali takové skoky a tak se propojili se Západem – v ekonomice i například pohybu obyvatelstva –, že Rusko chápe, že nemá co Ukrajině nabídnout.“

„Proto teď byl asi i poslední moment, poslední šance, kdy si chtěli Ukrajinu udržet. Zemi, bez které si Rusko nedokáže představit svou impérii a svou budoucnost vůbec,“ uvažuje ukrajinistka Víchová.

Dohoda s Putinem? Nemožné

Zároveň se domnívá, že jakákoli dohoda s ruským prezidentem Vladimirem Putinem je horší řešení než ho porazit. „Jistě, protože žádná dohoda s Putinem nebude nikdy platit. Rusko nepodepisuje smlouvy kvůli tomu, aby je dodržovalo. Potřebuje je jen proto, aby si vynucovalo její dodržování z druhé strany.“

„Jsem velkou optimistkou a věřím v to, že tentokrát to Ukrajina dokáže. Už obrovským vítězstvím bylo, že se vojáci nedostali do Kyjeva – pakliže by ruská vojska okupovala Kyjev, tak by už ani nemuselo dojít k ničemu dalšímu,“ uvažuje.

Dodává, že Kyjev je srdce Ukrajiny. „Rusům nejde o Krym ani o Donbas, ani o Novou Kachovku či Severokrymský kanál. Jde jim Kyjev, který má i symbolický význam. Je to matka ruských měst. Bez Kyjeva není Rusko Ruskem,“ dodává.

Lídrem a hrdinou války se stal prezident Zelenskyj.

„On není velký diplomat, což bylo vidět v posledních letech. Ztrácí se v nuancích, ztrácí se ve chvílích, kdy je potřeba vážit a znát problematiku do hloubky. Než se stal prezidentem, nebyl na tuto roli úplně připraven. Do role se ale dostal ve chvíli, kdy začal svět vypadat černobíle – tady je dobro, tady zlo a mezitím žádná šeď.“

„Dnes působí mnohem důrazněji, v této pozici se také cítí mnohem bezpečněji. Útočí na Západ, protože využívá momentu, že se trošku stydí – a má se i trochu za co stydět. Proto si neodpustí nějaké štípance, zatlačení na bolavá místa.“

Lenka Víchová se domnívá, že Zelenskyj má teď úplně jiné poradce než v době míru. „Až dosud bylo vše v bílém, všude samé holubice míru, děti – a teď přijal roli jestřába.“

Nemůže se ale časem Západu „přejíst“? „Já cítím, a někteří Ukrajinci také, že někdy už přestřelil. Ukrajinci teď mají doslova otevřený nervový systém a všechno je obrovsky bolí. Taky spousta z nich Západu vyčítá, že se za ně nepostavil tak rázně, jak by mohl,“ odpovídá s tím, že si sama někdy říká, jestli by se prezident přece jen neměl držet víc zpátky – aby někdy někde takzvaně nepřestřelil.

