Videa, svědectví a satelitní snímky. Agentura AP píše o dalších masových hrobech Rohingů v Barmě

V Barmě je víc masových hrobů Rohingů, než se předpokládalo. Tvrdí to agentura AP. Na základě výpovědí uprchlíků, jejich videí a satelitních snímků potvrdila existenci pěti dosud neznámých masových hrobů. Rohingové jsou v Barmě dlouhodobě pronásledovanou muslimskou menšinou. Kvůli armádnímu zásahu od loňského srpna z Barmy podle OSN uprchlo skoro 700 tisíc lidí. Dháka 15:05 1. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vypálená rohingská vesnice v Barmě | Foto: Soe Zeya Tun | Zdroj: Reuters

Téměř všichni z desítek zpovídaných obyvatel vesnice Gu Dar Pyin potvrdili existenci tří velkých masových hrobů u hlavní silnice u severního okraje vesnice.

Barma nedovolí OSN vyšetřit údajné porušování lidských práv. Týkat se má Rohingů i zadržených novinářů Číst článek

Řada dalších pak mluví o dalších dvou masových hrobech v blízkosti hřbitova a spoustě menších hrobů v různých částech vesnice. Vojáci prý přišli do vesnice nejen se zbraněmi, ale i s lopatami a zásobami kyseliny, kterou pak používali k popálení obličejů a rukou mrtvých, aby je nebylo možné identifikovat.

Masakr prý začal kolem poledne 27. srpna a vojáci zastřelili všechny, kterým se nepodařilo utéct. Pomáhali jim přitom někteří buddhisté z okolních vesnic. Někteří vesničané pak popisovali, jak vojáci nakládali mrtvá těla na korby aut a odváželi je k hrobům. Jeden z přeživších tvrdí, že naházeli asi 80 těl do jejich rodinného rybníku. Řada Rohingů se po masakru schovávala v džungli, kde se musela živit třeba listy ze stromů.

Časové známky jako důkaz

Masové hroby natočilo hned několik vesničanů, ale jen jednomu se podařilo zachovat původní časové známky, které dokazují, že záběry byly natočené až po masakru. Na třech videích jsou vidět modrozelené kaluže kyseliny nebo části těl, které vystupují ze země. Srovnání satelitních snímků z května a září loňského roku ukazuje, že vesnice byla téměř úplně zničená.

Protože barmská vláda dlouhodobě blokuje přístup novinářů do Rakhinského státu a tedy i do vesnice Gu Dar Pyin, není jasné, kolik lidí při masakru dosud zemřelo. Místní vůdci v uprchlickém táboře dali dohromady seznam 75 lidí.

Lékaři bez hranic: během jednoho měsíce zemřelo až 13 000 Rohingů, šestina dětí uhořela Číst článek

Podle různých vesničanů, kteří viděli těla svých příbuzných, by to ale mohlo být i 400. Někteří ostatky svých blízkých vůbec nenašli. Podle agentury AP výpovědi vesničanů dokazují systematické vyvražďování rohingských civilistů barmskou armádou. Její operaci už podle Lékařů bez hranic dohromady nepřežilo víc než 10 tisíc lidí.

Barmská armáda na opakované otázky agentury AP nereagovala. Policista ze stanice, která má vesnici na starosti, řekl, že o žádných masových hrobech neslyšel. Barma dlouhodobě odmítá obvinění z vyvražďování Rohingů. Armádní zásah v Rakhinském státě označuje za protiteroristickou operaci. Zatím přiznala existenci pouze jediného masového hrobu ve vesnici Inn Din. Podle vlády tam leží 10 teroristů.

Komentářům k tomu, co se v Rakhinském státě děje, se zpravidla vyhýbá i faktická politická vůdkyně Barmy a nositelka Nobelovy ceny míru Su Ťij. Vysoký komisař OSN pro lidská práva Zeid al-Hussein v prosinci nevyloučil obvinění Su Ťij z genocidy. Kritizoval ji hlavně za to, že stejně jako zbytek barmské vlády nepoužívá termín Rohingové, čímž je zbavuje lidskosti.

Obvinění novináři Reuters

V Barmě zatkli reportéry Reuters. Novináři informovali o vyhnání Rohingů Číst článek

Barma brání novinářům v tom, aby zjistili, co se v oblasti obývané Rohingy děje. Obvinila kvůli tomu dva novináře agentury Reuters. Ve čtvrtek by podle jejich obhájce měl barmský soud rozhodnout o jejich žádosti o propuštění na kauci a v jejich případě by měl vypovídat nejméně jeden nový svědek.

Když soudní stráž přiváděla dvojici k soudu, oba novináři se usmívali. Podpořit je přišli diplomaté několika západních států. Barma dvojici oficiálně stíhá na základě koloniálního zákona na ochranu tajných služeb.

Zatkli je v prosinci, protože u sebe měli úřední dokumenty s informacemi o zbraních, které mají k dispozici policisté v jednom z okresů Rakhinského státu. Podle obhájce novinářů ale úřady nemůžou dokázat, že dvojice jednala ve prospěch nepřátelských sil.

Ve prospěch mužů se minulý týden pokoušel přímo u Su Ťij lobbovat zkušený americký diplomat a politik Bill Richardson. Barmskou vůdkyni to podle něj rozčílilo.

Jeden ze zadržených novinářů agentury Reuters | Foto: Ann Wang | Zdroj: Reuters