Rakouští zpravodajci před atentátem ve Vídni chybovali, zanedbali sledování atentátníka, píše komise

Rakouští zpravodajci se dopustili před listopadovým teroristickým útokem ve Vídni několika vážných chyb. Zanedbali sledování atentátníka Kujtima Fejzulaie, chybovali ale i při hodnocení informace, kterou jim poskytla slovenská tajná služba. Vyplývá to z předběžné zprávy vyšetřovací komise, o které ve středu informovala agentura APA. Mezi pochybeními a atentátem ale podle zprávy nelze hledat příčinnou souvislost. Vídeň 21:01 23. prosince 2020

Dvacetiletý islamista zavraždil 2. listopadu v centru Vídně čtyři lidi a přes dvě desítky jich zranil. Fejzulai byl Rakušan, jeho rodiče pocházejí z albánské menšiny v Severní Makedonii. Policie jej při útoku zastřelila.

Loni na jaře poslal soud Fejzulaie do vězení kvůli tomu, že se v roce 2018 pokusil dostat do Sýrie a připojit se tam k teroristické organizaci Islámský stát (IS). Loni v prosinci byl podmínečně propuštěn s tím, že se bude účastnit programu deradikalizace.

Několik dní poté ale při rozhovoru se zástupci tajné služby odmítl spolupracovat. Měl být proto na něj vypracován posudek, který ale zpravodajci dokončili až na počátku letošního října, tedy měsíc před útokem. Až tehdy tajná služba zařadila Fejzulaie do kategorie „vysoce rizikových“ radikálů.

„Je nepřijatelné, aby prvotní posouzení trvalo deset měsíců,“ uvedla ve středu ve zveřejněné části předběžné zprávy vyšetřovací komise. Podle ní měl být posudek hotový „nejpozději v červenci“.

Rakouský Spolkový úřad úřadu pro ochranu ústavy a boj s terorismem (BVT) podle vyšetřovací komise podcenil také červencové setkání Fejzulaie s německými a švýcarskými islamisty ve Vídni. Bylo přitom jasné, že se jedná o „teroristickou buňku připravenou k útoku“. Jeden z pracovníků tajné služby si sice závažnost setkání uvědomoval, jeho nadřízení jej ale podle komise „zavázali k mlčení“. BVT to popírá.

Informace ze Slovenska

Další pochybení v práci zpravodajců komise spatřuje v postupu při hodnocení informace ze Slovenska. Tamní tajná služba rakouské kolegy informovala, že se Fejzulai v červenci pokusil v Bratislavě nakoupit munici do automatické pušky. Spolková tajná služba dostala fotografie z kamerového záznamu obchodu se zbraněmi ve slovenské metropoli, trvalo ale téměř měsíc, než je předala s žádostí o identifikaci vídeňskému útvaru. Jeden z jeho pracovníků následně vyzval, aby se proti Fejzulaiovi zasáhlo. Tomu ale jeho nadřízení nevyhověli.

Podle APA si pracovníci rakouské tajné služby při rozhovorech se členy vyšetřovací komise stěžovali „na velké pracovní vytížení a chybějící technické i personální zdroje“, které se projevují na kvalitě jejich práce.

Vyšetřovací komise ve zprávě nicméně zdůraznila, že nelze hledat mezi zjištěnými pochybeními a teroristickým útokem příčinou souvislost. „Žádná ze zjištěných slabin v komunikaci, ani žádné zdržení nemohou být hodnoceny ani zdaleka jako příčina teroristického útoku z 2. listopadu,“ uvedla.