Konec zápachu na čísle 6? Vídeň zakáže konzumaci aromatických jídel na lince metra

Kebab, pizza nebo těstoviny – to jsou zatím nejpravděpodobnější položky, které by se mohly objevit na zakázaném seznamu druhé nejdelší linky vídeňského metra. Detaily zatím radnice neprozradila – ani to, jaké budou za porušování nových pravidel hrozit sankce.

Vídeňané už teď plánují na konec srpna večírek, na kterém se s kebaby v metru rozloučí jejich hromadným pojídáním na zastávkách.

Není to první pokus o osvěžení vzduchu v metru, v předešlých dnech dostávali na stejné lince cestující zdarma deodoranty, aby se v létě v městské hromadné dopravě tolik nepotili (viz níže).

Alles neu macht nicht der Mai, sondern der Juli. Entlang der U6 haben wir 14.000 Deos verteilt. Habt ihr die frische Brise heute schon bemerkt?? ;) pic.twitter.com/lf70H22jJr — Wiener Linien (@wienerlinien) 17. července 2018