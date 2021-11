Vídeň zpřísňuje restrikce. Neočkovaní proti covidu-19 nebudou smět do kaváren či ke kadeřníkům

Vídeň zpřísňuje protikoronavirová opatření - lidé, kteří nejsou očkováni proti covidu-19, nebudou smět do restaurací, kaváren, ke kadeřníkům nebo na akce, jichž se účastní více než 25 osob. Od konce příštího týdne budou moci tato místa v rakouské metropoli navštěvovat pouze lidé s potvrzením o očkování nebo o prodělání nemoci, napsal ve čtvrtek server The Local. Negativní test na koronavirus už stačit nebude. Vídeň 21:58 4. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Neočkování ve Vídni nebudou smět do kaváren, ke kadeřníkům nebo na akce s účastí větší než 25 osob. Ilustrační foto | Foto: Bita Honarvar | Zdroj: Reuters

Primátor hlavního města Michael Ludwig ve čtvrtek uvedl, že přísnější karanténní opatření začnou platit na konci příštího týdne, konkrétní datum nesdělil. V nočních podnicích a klubech už toto pravidlo platí, poznamenal zpravodajský server.

„Je pro mě důležité, abychom učinili rozhodnutí dříve, než budou zaplněny jednotky intenzivní péče,“ zdůvodnil zpřísnění restrikcí sociálnědemokratický vídeňský primátor.

V Horních Rakousích pak od pondělí budou moci lidé mimo jiné do restaurací, hotelů, ke kadeřníkům, do salónů krásy, do divadel či kin ale také do nemocnic jen, pokud se prokážou dokladem o očkování, uzdravení z covidu-19 nebo negativním PCR testem. Totéž bude platit pro akce nad 25 osob.

Epidemická situace se v Rakousku v poslední době zhoršuje, země ve čtvrtek oznámila 8594 nově prokázaných infekcí koronavirem za poslední den, což je oproti předešlému dni nárůst o 32 procent a blíží se to rekordní denní bilanci z loňského listopadu, kdy testy prokázaly virus u více než 9000 lidí.

Lockdown pro neočkované?

Rakouská vláda už dříve představila plán, který na národní úrovni počítá s lockdownem pro neočkované, pokud pacienti s covidem-19 zaplní určité kapacity lůžek na jednotkách intenzivní péče.

Pokud obsadí 500 lůžek, neočkovaní (vyjma těch, co covid-19 prodělali) nebudou smět do restaurací, barů a podobných zařízení. Při obsazení 600 lůžek, budou moci nevakcinovaní lidé opouštět své domovy pouze ze specifických důvodů, popsal už dříve server Deutsche Welle.

V současné době je pacienty s covidem-19 obsazeno 352 lůžek a denně jich podle agentury Reuters přibývá více než deset.

V Rakousku je proti covidu-19 plně očkováno zhruba 64 procent obyvatel, poznamenal Reuters, podle něhož tato proočkovanost odpovídá průměru Evropské unie, ale zároveň patří k nejnižším v západním Evropě. Mnoho Rakušanů je skeptických vůči vakcínám, což je postoj, který podporuje krajně pravicová parlamentní Svobodná strana Rakouska (FPÖ).