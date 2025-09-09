VIDEO: Kus za hranicemi Česka natočili malé tornádo. Objevilo se při bouřích s krupobitím
Polští meteorologové vydali v pondělí pro jižní část země varování druhého stupně před bouřkami. Silný déšť a krupobití pak dorazily i do polského Slezska. Počasí bylo obzvláště nebezpečné v obci Marklovice, kde lidé viděli malé tornádo. Informoval o tom polský server RMF24 a další média.
Polským Slezskem, u východních českých hranic, se v pondělí odpoledne přehnala bouře, která s sebou přinesla silné deště, vítr, krupobití a záplavy. A způsobila rozsáhlé škody, popsal server Onet.
Obyvatelé Marklovic pak mohli nedaleko své obce sledovat na obloze malé tornádo, zvané landspout, jak ukazuje video z profilu Polští lovci bouří, uvedl server RMF24.
Landspout se vytváří nad pevninou přímo ze země, nevzniká z rotující bouře jako klasické tornádo. Bývá sice slabší než velké tornádo, přesto může způsobit škody. V tomto případě ale žádné hlášeny nebyly.
Dramatická byla situace také v obci Pilchovice, kde voda tekoucí z polí zaplavila tamní ulici a několik přilehlých domů, včetně obchodu a lékárny.
Kromě rodinných domů voda zaplavila také sklepy dvou školních budov – jedné v obci Czerwionka-Leszczyny a druhé v Rybniku. Stejně byla postižena také hygienická stanice v Rybniku, informoval polský Dziennik Zachodni.
Hasiči vyjížděli v oblasti k desítkám událostí spojených s počasím. Ve Slezském vojvodství čerpali vodu ze zatopených sklepů domů nebo ze silnic a také odstraňovali popadané stromy.