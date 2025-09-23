VIDEO: OSN vystavilo ve svém sídle dar od Česka. Skleněné Herbarium vyrobili během tří měsíců
V newyorském sídle OSN je od pondělí vystavený dar Česka této světové organizaci. V hale návštěvnického vchodu do mrakodrapu na Manhattanu je na stěně Herbarium z novoborského skla s otisky horských bylin. Nerezovou desku se skleněnými kapkami a reliéfy rostlin odhalil v sídle OSN prezident Petr Pavel. Díky úsilí české diplomacie se umělecká instalace přidala k plastikám a sochám, které zdobí interiéry budovy OSN i zahradu kolem.
Česko se stalo jednou ze zhruba 130 zemí, které Organizaci spojených národů v její osmdesátileté historii věnovaly oficiální dar. Herbarium bude trvale vystavené u vchodu do budovy Valného shromáždění OSN.
Česko v centrále OSN odhalilo dar pro světovou organizaci. Na místě natáčel zpravodaj Českého rozhlasu Pavel Novák
„Nechť herbárium inspiruje všechny, kdo vstoupí do budovy Organizace spojených národů, aby si vážili krásy naší planety a znovu potvrdili závazek ji chránit. Když slavíme 80 let poslání OSN, ať tento dar slouží jako maják naděje, jednoty a míru,“ řekl prezident Petr Pavel.
Asi nejvíce o českém daru ví Pavel Koudelka, ředitel americké pobočky novoborské firmy Lasvit, která Herbarium spolu s výtvarnicí Márií Čulenovou-Hostinovou vyrobila. Jde o ručně broušenou obdélníkovou kovovou desku s křišťálovými komponenty, které připomínají kapky vody, v nichž jsou otištěny české rostliny.
„Prezentujeme krásné herbárium, které je vytvořené ze skla a je připevněné na nerezovém podkladu. Skrze to herbárium symbolizujeme nádhernou tradici českého sklářství, neskutečnou řemeslnou tradici v Česku a krásu přírody, ale zároveň i krásu lidí, kteří do toho dávají své srdce, své umění,“ popsal pro Radiožurnál.
Součástí herbária jsou otisky různých bylin a květin v okolí Nového Boru. „Ta biodiverzita je v okolí Novoborska obrovská, takže využíváme místních bylin, často i suchých. Ale pokud by chtěl klient přivést i byliny ze svého regionu, kde by si udělal takové vlastní herbárium, tak výrobu tomu samozřejmě umíme přizpůsobit,“ dodal Koudelka.
A jak se herbárium vyrábí? „Je to trošku know-how, ale myslím, že můžeme trošičku ten návod otevřít. Pracujeme v tomto případě s horkým sklem, které se nalije na plech, kde je daná květina nebo bylina umístěna,“ přiblížil.
Do skla se proto květiny obtisknou. Jak dlouho ale trvá něco takového vyrobit?
„Na zakázkový projekt potřebujeme devět měsíců, ale samozřejmě při tom objemu projektů, kdy děláme zhruba 300 projektů ročně, jde určitě nějakým způsobem prioritizovat. Tohle byl ten případ, kdy jsme prioritizovali, a dílo bylo hotové během tří měsíců, včetně instalace,“ upřesnil Koudelka.
Podle Pavla reprezentuje herbárium sklářskou a uměleckou tradici Česka a nese v sobě i širší poselství potřeby ochrany životního prostředí, biodiverzity a jejich uchování pro budoucí generace.