VIDEO: ‚Velmi škodíte Austrálii.‘ Trump se pustil do novináře, který se ptal na jeho podnikání
'You're hurting Australia': Donald Trump criticises ABC journalist John Lyons in White House clash pic.twitter.com/rlR4glUEVF— Ben Knight (@benknight38) September 16, 2025
Americký prezident Donald Trump obvinil australského novináře Johna Lyonse z ABC, že „škodí Austrálii“. Reportér se ho na tiskové konferenci zeptal, o kolik od návratu do Bílého domu zbohatl. „Myslím, že právě teď Austrálii velmi škodíte a oni se mnou chtějí vycházet dobře,“ prohlásil Trump. A poznamenal, že o incidentu informuje australského premiéra Anthonyho Albaneseho.
Trumpa Lyonsova otázka zjevně rozčílila. Prezident odpověděl, že podniky spravují jeho děti, a proto nemá přesný přehled. Dále řekl, že se „velmi brzy“ setká s australským premiérem Anthonym Albanesem a dodal: „Řeknu mu o vás. Nastolil jste velmi špatný tón.“
Když se Lyons pokusil položit doplňující dotaz, Trump si přiložil prst ke rtům a řekl: „Ticho.“ Poté se přesunul k jinému reportérovi, popsal server britské BBC.
Australský premiér Albanese už několik měsíců usiluje o schůzku s Trumpem. Předchozí jednání ztroskotalo, když prezident předčasně opustil červnový summit G20 kvůli válce na Blízkém východě.
Albanese nyní potvrdil, že se s Trumpem setká příští týden v New Yorku během Valného shromáždění OSN.
‚Fake News loser‘
Lyons později označil Trumpovo chování za absurdní a zdůraznil, že jeho dotazy byly legitimní, věcné a kladené bez provokace. Podle ABC jsou součástí investigativního pořadu Four Corners, který zkoumá Trumpovy podnikatelské aktivity od jeho návratu do úřadu.
Trump žaluje deník The New York Times. Za údajnou pomluvu žádá 15 miliard dolarů
Číst článek
Krátce po incidentu se na oficiálním účtu Bílého domu objevila nahrávka s titulkem: Trump „srazil k zemi drzého zahraničního Fake News losera“.
Trumpovy konflikty s médii ale nejsou ničím novým. Často útočí na novináře a redakce, které jej kritizují. A opakovaně je označuje za „fake news“ nebo „nepřátele lidu“.
Nyní navíc žaluje deník The New York Times o 15 miliard dolarů (310 miliard korun) za pomluvu. Trump list označil za „nejhorší a nejzvrhlejší“ a za „hlásnou troubu Demokratické strany“.
Žaloba, kterou oznámil na své síti Truth Social, reaguje na články o jeho vazbách na zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.