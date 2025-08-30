VIDEO: Zařízení grappler zastavilo zloděje aut na dálnici u Detroitu. Při snaze ujet utrhl zadní nápravu
The Livonia Police Department used a Grappler device to bring a stolen vehicle to a safe and controlled stop as it traveled westbound through the city. The driver repeatedly attempted to break free by reversing and then accelerating forward. However, the Grappler held firm, and… pic.twitter.com/ibDN2BoCGQ— CBS News (@CBSNews) August 29, 2025
Američtí policisté v Livonii ve státě Michigan sdíleli záznam z palubní kamery, na kterém zachytili úspěšné zastavení ukradeného auta ve čtvrtek na dálnici Interstate 96. Při zásahu použili zařízení grappler, které k ujíždějícímu autu připojí sadu kabelů. Řidič se však pokoušel i přesto dál ujet a z jeho vozu se tak utrhla zadní náprava, informuje americká televize CBS.
Policejní pronásledování začalo, když policie státu Michigan zahlédla ukradený Chevrolet v Detroitu a sledovala auto po dálnici I-96 směrem na západ do Livonie. Policejní vůz měl na předním nárazníku namontované zařízení grappler, popisuje televize CBS.
Aby se zařízení mohlo aktivovat, musí se policista přiblížit k podezřelému vozidlu. Grappler poté vypustí síť, která obepne zadní pneumatiku prchajícího vozidla.
„Grappler je inovativní bezpečnostní nástroj, který rozvine kolem zadní pneumatiky a nápravy vozidla vysoce pevnou síť a během několika sekund vozidlo kontrolovaně zastaví,“ uvedla policie v Livonii ve své zprávě.
V tomto případě se však prchající řidič pokusil pokračovat v jízdě, přestože byl pomocí lana připoután k policejnímu vozu. Řidič několikrát zařadil zpátečku a znovu se rozjel ve snaze lano uvolnit. Místo toho však při jednom z pokusů zcela utrhl zadní nápravu vozidla.
V důsledku nuceného zastavení došlo k malému požáru, který byl rychle uhašen. Tři podezřelí, 27letý muž z Brightonu, který řídil auto, a dvě ženy, které s ním cestovaly, byli zadrženi, uvádí policejní zpráva.
Státní policisté uvedli, že řidič byl umístěn na policejní stanici v Livonii a obviněn z držení odcizeného auta. Jeho spolucestující byly zatčeny poté, co policisté zjistili, že na obě jsou vydány zatykače. Podle policie nedošlo k žádným zraněním ani u policistů, ani u podezřelých.
„Nadále využíváme technologie k vyhledávání a zadržování zločinců v našich komunitách. Díky policejnímu oddělení v Livonii a jejich Grappleru jsou tito podezřelí nyní ve vězení, aniž by bylo nutné je pronásledovat,“ řekl o zadržení první poručík michiganské státní policie Mike Shaw.
1500 úspěšných misí
Poměrně nové zařízení Grappler Police Bumper vymyslel Leonard Stock při sledování televizního pořadu o policejních honičkách. Stock uvádí, že zařízení používají policejní oddělení v 35 státech a má za sebou 1500 úspěšných misí.
Grappler se skládá ze sady kabelů, které se uvolňují z policejního vozu a připevňují se k podezřelému vozidlu. Policie použila stejné zařízení v červenci k zastavení podezřelého opilého řidiče, který ujel z pokusu o zastavení v dopravě.
V posledních měsících CBS News Detroit informovala o několika nehodách v jihovýchodním Michiganu, které začaly policejní honičkou. 12. července byl zabit muž po honičce, která začala v Roseville a skončila nehodou ve Warrenu. Prokurátoři tvrdí, že podezřelý šestnáctiletý chlapec, řídil odcizené vozidlo.
„V posledních dvou až třech letech jsme zaznamenali téměř 80procentní nárůst počtu případů útěku a vyhýbání se pronásledování,“ řekl Marcotte.
Tvůrce zařízení Grappler Stock říká, že nabízejí jednodenní školení o tom, jak zařízení používat, a že je na uvážení policisty, kdy ho použít a kdy ne. „Jedná se o síťový systém, který je namontován před několika našimi policejními vozidly a vystřeluje nylonovou síť na kolo na straně spolujezdce nebo řidiče, podle toho, kam ji umístíte,“ řekl Marcotte.
Přestože policie v Livonii jej úspěšně použila dvakrát, Stock říká, že s používáním tohoto zařízení je spojeno určité nebezpečí. „Je legitimní mít obavy ze zastavení vozidla. Nemělo by se používat při každém pronásledování. Používá se, když policejní oddělení potřebuje zastavit vozidlo, pokud je civilista v nebezpečí nebo by mohl být zabit,“ upozornil Stock.